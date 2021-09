Répartition des points entre CF Fuenlabrada et Lugo (1-1)

04/09/21 à 23h00 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade Fernando Torres et qui a affronté le Fuenlabrada et à Lugo il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les CF Fuenlabrada est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le Real Sociedad B. Pour sa part, Lugo perdu par un résultat de 0-2 lors du match précédent contre le Valladolid réel. Après le résultat obtenu, l’équipe de Fuenlabreño est huitième à l’issue du duel, tandis que le Lugo est seizième.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe portugaise, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Josep Sene à la minute 27. L’équipe de Fuenlabreño a égalisé par un but de Pedro Léon à la 39e minute, clôturant ainsi la première période avec un 1-1 au tableau d’affichage.

En seconde mi-temps, les deux Fuenlabrada et le Lugo Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points se sont répartis entre les deux équipes (1-1).

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Fuenlabrada a donné accès à Soti, Arturo Molina, Franco Soldano, Pol Valentin et Jacques dago pour Paul Gozzi, Anderson Cordeiro, Zozulia romain, Soti et Cristóbal, Pendant ce temps, il Lugo a donné le feu vert à Fernando Seoane, Roberto Canella, Alex Perez et Joselu pour Hugo Rama, Orest Lebedenko, Carlos Pita et Manu Barreiro.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Soti de l’équipe locale et Hugo Rama et Orest Lebedenko L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

En ce moment, le Fuenlabrada obtient cinq points et le Lugo avec trois pointes.

Au prochain rendez-vous du calendrier, les deux équipes joueront dans leur fief. Les CF Fuenlabrada affrontera le Real Saragosse Pendant ce temps, il Lugo le fera contre lui Huesca.

Fiche techniqueCF Fuenlabrada :Diego Altuve, Mikel Iribas, Ruben Pulido, Juanma Marrero, Paolo Gozzi (Soti, min.9), Pedro León, Adrián Diéguez, Cristobal (Jacques Dago, min.90), Anderson Cordeiro (Arturo Molina, min.74), Roman Zozulya (Franco Soldano, min.74) et Aboubakary KantéLugo :Óscar Whalley, Eduard Campabadal, Carlos Pita (Álex Pérez, min.83), Juan Antonio Ros, Orest Lebedenko (Roberto Canella, min.77), Hugo Rama (Fernando Seoane, min.68), Xavi Torres, Josep Sene, Manu Barreiro (Joselu, min.83), Chris Ramos et Gerard ValentinStade:Stade Fernando TorresButs:Josep Sene (0-1, min. 27) et Pedro León (1-1, min. 39)