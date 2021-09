Répartition des points entre Colorado Rapids et LA Galaxy (1-1)

09/12/2021 à 00:00 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Le parc d’articles de sport de Dick et qui a affronté le Rapides du Colorado et à Galaxie il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Les Rapides du Colorado est arrivé avec l’intention de remporter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le Tremblements de terre de San José. De la part de l’équipe de Los Angeles, LA Galaxie a dû se contenter d’une égalité à trois contre le Los Angeles FC. Après le tableau d’affichage, l’équipe de Denverian est deuxième après la fin du match, tandis que le Galaxie est quatrième.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

Dans la deuxième période la chance est venue pour lui Rapides du Colorado, qui a profité du jeu pour inaugurer le score par un but de Quartiers à 66 minutes. L’équipe de Los Angeles a fait match nul grâce à un but de Grand-père à la minute 80, concluant le duel avec le résultat de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Rapides du Colorado de Robin Fraser soulagé Bassett, Shinyashiki et Badji pour Jonathan Lewis, Kaye et Quartiers, tandis que le technicien du Galaxie, Greg Vanney, a ordonné l’entrée de Grand-père, Joveljic, Allvarez, Klještan et Zubak fournir Cabral, Chicharito, Victor Vazquez, Williams et Deux saints.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune. Il a montré trois cartons jaunes à Galvan, Quartiers et Warner, du Rapides du Colorado et deux à Williams et Villafaña du Galaxie.

Après avoir terminé le match avec cette égalité, le LA Galaxie il se situait à la quatrième place du tableau avec 37 points, avec une position d’accès à une place éliminatoire pour le titre. Pour sa part, Rapides du Colorado Avec ce point atteint, il atteint la deuxième place avec 42 points, occupant une place qualificative pour une place en playoffs pour le championnat, à l’issue du duel.

Fiche techniqueRapides du Colorado :Yarbrough, Wilson, Trusty, Rosenberry, Kellyn Acosta, Warner, Galván, Lucas Esteves, Kaye (Shinyashiki, min.63), Jonathan Lewis (Bassett, min.63) et Barrios (Badji, min.79)LA Galaxie :Bond, Steres, Williams (Klještan, min.71), Coulibaly, Lletget, Dos Santos (Zubak, min.79), Villafaña, Araujo, Víctor Vázquez (Alvarez, min.62), Chicharito (Joveljic, min.62) et Cabral (Grandsir, min.62)Stade:Le parc d’articles de sport de DickButs:Barrios (1-0, min. 66) et Grandsir (1-1, min. 80)