Répartition des points entre Compostelle et Bergantiños (1-1)

10/02/2021 à 20:02 CEST

Le match joué ce samedi au Stade municipal Vero Boquete de San Lázaro et qui a affronté le Compostelle et à Bergantiños il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Compostelle est venu avec l’intention d’augmenter son score après un nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Leganés B. Du côté de l’équipe visiteuse, le Bergantiños a récolté une égalité à double sens contre le Pontevedra, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition et accumulant trois nuls d’affilée dans la compétition. Avec ce score, l’équipe locale s’est classée en deuxième position, tandis que la Bergantiños il est resté à la treizième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour lui Compostelle, qui a ouvert le tableau des scores grâce à un peu de Écuyer à la 29e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième partie de la confrontation a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe visiteuse, qui a fait match nul avec un but à 9 mètres de Marcos Remeseiro à 54 minutes, terminant le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Compostelle a donné accès à Jordan, Parapar, Durer, Guille Torres et Rodriguez pour Beltran, Rafa Mella, Vesprini, Cousine et Jordan, Pendant ce temps, il Bergantiños a donné accès à Charly, Yelco Alfaya, Brais martinez et Uxio pour Blas, Aaron, Martin Lamelas et Anton escobar.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes. Les habitants en ont vu trois (Josiño, Vesprini et Jordan) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu quatre cartes, spécifiquement Aaron, Anton escobar, Jorge Cano et Marcos Remeseiro.

En ce moment, le Compostelle il reste neuf points et le Bergantiños avec quatre pointes.

Le lendemain de la deuxième RFEF, le Compostelle jouera contre lui Arenteiro à la maison, tandis que le Bergantiños affrontera dans son stade contre CD Móstoles.

Fiche techniqueCompostelle :Pato Guillén, Vesprini (Duran, min.77), Álvaro Casas, Salado, Roque, Pablo Antas, Josiño, Beltrán (Jordanie, min.16), Escudero, Primo (Guille Torres, min.77) et Rafa Mella (Parapar, min.55)Bergantiños :Canedo, Iago, Brunet, Aarón (Yelco Alfaya, min.46), Blas (Charly, min.46), Agulló, Martín Lamelas (Brais Martinez, min.64), Antón, Marcos Remeseiro, Anton Escobar (Uxío, min. 69) et Jorge CanoStade:Stade municipal Vero Boquete de San LázaroButs:Escudero (1-0, min. 29) et Marcos Remeseiro (1-1, min. 54)