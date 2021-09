Répartition des points entre Eldense et Alzira (1-1)

19/09/2021 à 21:02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Municipalité Nuevo Pepico Amat et qui a affronté le Aîné et à Alzira il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Aîné Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Mar Menor. Du côté de l’équipe visiteuse, le Alzira a récolté une égalité dans les deux sens contre La Nucia, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe Eldense est treizième à l’issue du match, tandis que la Alzira est douzième.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

En seconde période, le but est venu pour l’équipe d’Alcireño, qui a su profiter de l’occasion et a réussi à ouvrir le score avec un but de Nierga à 70 minutes. L’équipe Eldense a égalisé au moyen d’un but de Élysée quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, concluant la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Aîné a donné accès à Albert Ramis, Pedro Capo et Salinas pour Sabatier, jean Antoine et Muse, Pendant ce temps, il Alzira a donné le feu vert à Selfa, Sésé, Abel, Rire et Perez pour Marenyà, Acacia, Nierga, Estacio et Beli.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Danois et Pablo de l’équipe locale et Estacio L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Avec ce résultat, les deux équipes se retrouvent avec trois points dans la deuxième RFEF.

Le lendemain le Aîné sera mesuré avec le Socuellamos, tandis que l’équipe d’Alcireño jouera son match contre le Hercule.

Fiche techniqueAîné :Vallejo, Danese, Pajarero, Redru, Etxeberría, Sabater (Albert Ramis, min.46), Ortuño, Paco Fernández, Musa (Salinas, min.62), Juan Antonio (Pedro Capó, min.46) et PabloAlzira :Florek, Soler, Kaiser, Lado, Garcia, Nierga (Abel, min.71), Beli (Pérez, min.83), Marenyà (Selfa, min.62), Estacio (Riera, min.71), Chema Moreno et Zarzo (Sesé, min.62)Stade:Municipalité Nuevo Pepico AmatButs:Nierga (0-1, min. 70) et Eliseo (1-1, min. 90)