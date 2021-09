Répartition des points entre Ibiza et Real Oviedo (1-1)

18/09/21

Le à 19:02 CEST

Les Ibiza et le Oviede a fait match nul lors du match disputé ce samedi dans le Peut rater. Les Ibiza Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel organisé contre le Las Palmas. Du côté de l’équipe visiteuse, le Le vrai Oviede il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Carthagène dans son stade et le Huesca à l’extérieur, 2-0 et 1-2 respectivement. Avec ce résultat, l’équipe d’Ibiza est sixième à l’issue du match, tandis que le Le vrai Oviede est cinquième.

La première équipe à marquer a été l’équipe d’Ibiza, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Javier Lara à la 36e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Dans la seconde moitié est venu le but pour lui Le vrai Oviede, qui a fait match nul au moyen d’un but de Gaston Brugman à 72 minutes, terminant ainsi le match avec le résultat de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Sergio Castel Martinez, Intello, Mateusz faux, Pape Diop et Cristian Herrera remplacement Miguel ngel Guerrero, Davo, Javier Lara, Ekain Zenitagoia Arana et Javi Perez, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Erik Jirka, Gaston Brugman, Jonathan Montiel, Matheus Aias et Javi Mier, qui est entré par Viti, Luismi, Samuel Obeng, Jimmy et Borja sanchez.

L’arbitre du match a sorti trois cartons jaunes. Des deux équipes, Davo et Sergio Castel Martinez de l’équipe locale et Luismi L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

En ce moment, le Ibiza il reste huit points et le Oviede avec neuf points.

Au tour suivant de la deuxième division, les deux Le vrai Oviede comme lui Ibiza jouera dans son fief un nouveau match contre lui Gérone et le Burgos respectivement.

Fiche techniqueIbiza :Germán Parreño, Fran Grima, David Goldar Gomez, Ruben Gonzalez Alves, David Morillas, Manu Molina, Javi Perez (Cristian Herrera, min.85), Ekain Zenitagoia Arana (Pape Diop, min.73), Javier Lara (Mateusz Bogusz, min. .61), Davo (Nono, min.60) et Miguel Ángel Guerrero (Sergio Castel Martinez, min.60)Le vrai Oviede :Joan Femenias, Lucas Ahijado, Dani Calvo, David Costas, Pierre Cornud, Viti (Erik Jirka, min.58), Jimmy (Matheus Aias, min.68), Luismi (Gaston Brugman, min.58), Borja Sanchez (Javi Mier , min.68), Samuel Obeng (Jonathan Montiel, min.68) et Borja BastónStade:Peut raterButs:Javier Lara (1-0, min. 36) et Gaston Brugman (1-1, min. 72)