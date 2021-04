Répartition des points entre La Roda et Villacañas (1-1)

04/04/2021 à 23:32 CEST

Le début de la deuxième phase de la troisième division s’est terminé par un nul 1-1 entre La Roda et le Villacañas dans le duel organisé ce dimanche dans le Municipale de La Roda. Avec ce résultat obtenu à l’issue du duel, les équipes restent respectivement en cinquième et troisième position.

Au cours de la première période, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de buts, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

La seconde mi-temps a commencé de manière imbattable pour lui Villacañas, qui a lancé son tableau de bord grâce à un peu de Panocha quelques instants après la reprise du duel, en particulier à la minute 50. Mais plus tard, l’équipe locale à 66 minutes a réalisé l’égalisation grâce à un but de Adrian. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 1-1 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de La Roda qui sont entrés dans le jeu étaient Adrian, Pou, sangle, Del Alamo et Abraham remplacer Paco, Garre, Carbonell, Ivan Cifuentes et Pablo Garcia, tandis que les changements dans le Villacañas Ils étaient Alex Gonzalez, Esteban Pacheco et Adrian, qui est entré pour remplacer Merchán, David Carballo et Ibou.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Pablo Garcia et Adrian de la part de La Roda déjà Fran Simon, Carlos, Ibou et Esteban Pacheco par l’équipe Villacañero.

Avec cette cravate, les deux La Roda comme lui Villacañas Ils ont ajouté un point chacun à leur casier après leur première rencontre dans la deuxième phase de la troisième division.

Le deuxième jour La Roda jouera contre lui Guadalajara loin de chez soi et Villacañas jouera son match contre lui Ville royale dans son fief.

Fiche techniqueLe Roda:Chino, Carbonell (Correa, min.78), Sergio Martínez, Perona, Iñaki, Paco (Adrián, min.53), Castillo, Pablo García (Abraham, min.78), Iván Cifuentes (Del Alamo, min.78), Garre (Louse, min.62) et IsmaelVillacañas:Rodrigo, Prados, Fran Simón, Victor, Mode, Canario, Panocha, Carlos, Merchán (Alex González, min 71), David Carballo (Esteban Pacheco, min 71) et Ibou (Adrian, min 83)Stade:Municipale de La RodaButs:Panocha (0-1, min.50) et Adrián (1-1, min.66)