Répartition des points entre Las Palmas et Ibiza (1-1)

11/09/2021 à 20h15 CEST

Les Palmiers et le Ibiza à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce samedi dans le Stade de Grande Canarie. Las Palmas voulaient améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 4-2 lors du précédent duel contre CD Mirandés. Pour sa part, Ibiza a récolté une égalité à un contre le Amorebieta, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le match, l’équipe de Palma s’est classée en dixième position, tandis que le Ibiza, pour sa part, est sixième à l’issue du match.

La première moitié du duel a commencé de manière positive pour lui Ibiza, qui en profite pour ouvrir le score grâce à un but de Sergio Castel Martinez quelques minutes seulement après le coup de sifflet initial, à la minute 1, concluant la première mi-temps avec un 0-1 à la lumière.

En seconde période, le but est venu pour Las Palmas, qui a mis les tables grâce à l’objectif de Alberto Moleiro à la 68e minute, mettant fin à la confrontation avec un score final de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de Las Palmas sauté du banc Kirian Rodriguez, Alberto Moleiro, Pinchi, Armando Sadiku et Alejandro Pedro García Mejias remplacement Sergio Ruiz, Jonathan Viera, Adalberto Peñaranda, Péjino et Jesse, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Ekain Zenitagoia Arana, Image de balise Miguel Cifuentes, Pape Diop, Davo et Cristian Herrera, qui a sauté sur l’herbe pour Kévin Appin, Intello, Javi Perez, Sergio Castel Martinez et Mateusz faux.

L’arbitre du match a sorti cinq cartons jaunes. Des deux équipes, Péjino, Raul Fernández et Eric ferigra de l’équipe locale et Fran grima et Ekain Zenitagoia Arana L’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

En ce moment, le Palmiers il reste six points et le Ibiza avec sept points.

Le lendemain de la compétition affrontera le Las Palmas loin de chez lui contre lui Burgos, Pendant ce temps, il Ibiza affrontera dans son fief devant le Le vrai Oviede.

Fiche techniqueLas Palmas :Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Eric Curbelo, Erick Ferigra, Sergi Cardona, Pejino (Armando Sadiku, min.80), Sergio Ruiz (Kirian Rodriguez, min.56), Omenuke Mfulu, Jonathan Viera (Alberto Moleiro, min.66), Jesé (Alejandro Pedro Garcia Mejias, min.80) et Adalberto Peñaranda (Pinchi, min.66)Ibiza :Germán Parreño, Fran Grima, Ruben Gonzalez Alves, David Goldar Gomez, David Morillas, Nono (Miguel Cifuentes, min.71), Javi Perez (Pape Diop, min.71), Kevin Appin (Ekain Zenitagoia Arana, min.64), Manu Molina, Mateusz Bogusz (Cristian Herrera, min.79) et Sergio Castel Martinez (Davo, min.78)Stade:Stade de Grande CanarieButs:Sergio Castel Martinez (0-1, min. 1) et Alberto Moleiro (1-1, min. 68)