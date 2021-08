Répartition des points entre le FC Juárez et Tijuana (1-1)

14/08/2021

Le à 06h30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade olympique Benito Juárez et qui a affronté le Juárez et à Tijuana il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux prétendants. Le FC Juárez Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 2-2 lors du dernier match contre le Chivas Guadalajara. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Tijuana il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Toluca et cumule trois défaites consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en quinzième position, tandis que la Tijuana il est resté à la dix-septième place à la fin du match.

La première partie du duel a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Tijuana, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Lucas Rodriguez dans la minute 8. L’équipe Juarense a mis les tables avec une pénalité maximale de Gabriel Fernández peu avant la fin, plus précisément à 45, terminant ainsi la première mi-temps avec le score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Le technicien de la Juárez, Ricardo Ferretti, a donné accès au champ à Flavio Santos Oui Luis Pavez remplacement José Garcia Oui Image de balise Alberto Acosta, tandis que de la part du Tijuana, Robert Siboldi remplacé Eduardo Troisième, Luis Lozoya, Miguel Sansores Oui Luis Gamiz pour Christian ortiz, Jordi Cortizo, Mauro Manotas Oui Rivera chrétienne.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de trois cartes ont été présentées. Par le Juárez l’arbitre sanctionné de jaune pour José Garcia, tandis que l’équipe de Tijuana a réprimandé Yonatthan rak et avec du rouge à Yonatthan rak (2 jaunes).

En ce moment, le Juárez il reste deux points et le Tijuana avec un point.

Lors du prochain match de la compétition, le FC Juárez affrontera le Amérique et le Tijuana jouera contre lui Puebla, les deux matchs se joueront dans son fief.