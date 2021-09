Répartition des points entre le New England Revolution et le Columbus Crew (1-1)

19/09/2021 à 03:06 CEST

Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre et le L’équipage de Colomb a fait match nul lors du match disputé ce dimanche dans le Stade Gillette. Les Révolution de la Nouvelle-Angleterre Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Union de Philadelphie (0-1) et l’autre avant lui La ville de New York (2-1). Pour sa part, L’équipage de Colomb il venait de battre 2-1 à Les Red Bulls de New York lors du dernier match joué. Après le tableau de bord, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre est resté leader de la Major League Soccer, tandis que le L’équipage de Colomb classé 10e à la fin du match.

Pendant la première partie du duel, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la pause est venu le but pour l’ensemble de Columbus, qui a créé son lumineux avec un but de Zardès à la minute 58. L’équipe de Foxborough a égalisé par un but de Bouksa à 62 minutes, clôturant ainsi le match avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre qui sont entrés dans le jeu étaient Bunbury et Traustrason remplacement Bou et Mcnamara, tandis que les changements dans le L’équipage de Colomb Ils étaient Afful, Volé, Parente et Fraser, qui est entré pour remplacer Valenzuela, Ils tuent, Miguel Berry et Hairston.

Dans le duel, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à l’équipe de Columbus. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Abdel-Salaam et Parente.

Avec 56 points, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre de Aréna Bruce continue de mener la compétition, occupant une place qualificative pour les demi-finales de conférence, tandis que l’équipe dirigée par Caleb Porter il a été classé 10e avec 31 points.

Fiche techniqueRévolution de la Nouvelle-Angleterre :Turner, Henry Kessler, Farrell, Dejuan Jones, Bye, Carles Gil, Polster, Mcnamara (Traustason, min.82), Buchanan, Bou (Bunbury, min.82) et BuksaL’équipage de Columbus :Room, Williams, Mensah, Valenzuela (Afful, min.46), Abdul-Salaam, Nagbe, Hairston (Fraser, min.75), Matan (Hurtado, min.61), Etienne, Zardes et Miguel Berry (Parente, min. 71)Stade:Stade GilletteButs:Zardes (0-1, min. 58) et Buksa (1-1, min. 62)