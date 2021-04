Répartition des points entre le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver (2-2)

24/04/2021 à 23:11 CEST

le Toronto FC et le Whitecaps de Vancouver à égalité à deux lors du match qui s’est déroulé ce samedi dans le Champ BMO. Après le résultat obtenu, l’équipe torontoise est onzième après la fin du match, tandis que le Whitecaps de Vancouver est deuxième.

La première équipe à marquer a été l’équipe torontoise, qui a inauguré le lumineux grâce à un but de Singh à la 7e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

La deuxième partie du match a bien démarré pour lui Whitecaps de Vancouver, qui a égalisé au moyen d’un but depuis le point de penalty de Laisse-moi à 55 minutes. Il a ajouté à nouveau l’équipe de Vancouver à la 70e minute grâce à un but de Rose. Il a mis les tables sur Toronto FC avec un peu de Osorio à 82 minutes, concluant la confrontation avec un score de 2-2 au tableau de bord.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Toronto FC qui sont entrés dans le jeu étaient Morrow, Shaffelburg, Osorio, Altidore Oui Akinola remplacer Nelson, Auro, De Lion, Mullins Oui Okello, tandis que les changements dans le Whitecaps de Vancouver Ils étaient Caio Alexandre, Cornélius, Bruno Gaspar Oui Raposo, qui est entré pour remplacer Bikel, Caicedo, Baldisimo Oui Laisse-moi.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Bradley Oui Gonzalez par le Toronto FC déjà Gutiérrez par l’équipe de Vancouver.

Pour le moment, le Toronto FC est laissé avec un point et le Whitecaps de Vancouver avec quatre points.

Fiche techniqueToronto FC:Bono, Singh, González, Auro (Shaffelburg, min 61), Laryea, Okello (Akinola, min 78), Bradley, Deleon (Osorio, min 61), Nelson (Morrow, min 46), Delgado et Mullins ( Altidore, au minimum 61)Whitecaps de Vancouver:Crépeau, Rose, Veselinovic, Gutiérrez, Jakob Nerwinski, Baldisimo (Bruno Gaspar, min 87), Bikel (Caio Alexandre, min 75), Teibert, Caicedo (Cornelius, min 86), Cavallini et Dájome (Raposo, min. 94)Stade:Champ BMOButs:Singh (1-0, min.7), Dájome (1-1, min.55), Rose (1-2, min.70) et Osorio (2-2, min.82)