05/08/21 à 6h44 CEST

Le Bois de Portland et le Tremblements de terre de San José à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce jeudi dans le Parc de la Providence. Après le match, l’équipe de Portland est huitième après la fin du match, tandis que le Tremblements de terre de San José est onzième.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière positive pour le groupe de San José, qui a inauguré le lumineux avec un objectif de Chofis lopez à la minute 24. Mais plus tard, l’équipe de Portland a réagi et a égalisé le match avec un but de mûre juste avant le coup de sifflet final, plus précisément à 45. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 1-1.

L’entraîneur de la Bois de Portland a donné accès à Iva & ccaron;i & ccaron;, Williamson, Blanc Oui Valéri pour Steve Clark, Des murs, Asprilla Oui Fochive, Pendant ce temps, il Tremblements de terre de San José a donné le feu vert à Yueill, López, Wondolowski, fer à repasser Oui rivières, qui est venu remplacer Chofis lopez, Abecasis, Espinoza, Alains Oui Jungwirth.

Pendant les 90 minutes du jeu, un total de douze cartes ont été montrées. Le Bois de Portland a dû faire face à la sanction de Blanc, Van Rankin, Williamson, Chara, Blanc Oui Mabiala avec un carton jaune et l’expulsion de Chara (2 jaunes) avec un carton rouge, tandis que les joueurs du Tremblements de terre de San José subi la sanction de Nathan Pélaé, Espinoza, Salinas, Nathan Pélaé Oui López.

Avec cette cravate, le Bois de Portland il a été placé à la huitième position du tableau avec 20 points. Pour sa part, Tremblements de terre de San José avec ce point il était en onzième position avec 18 points à la fin du match.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Tremblements de terre de San José comme lui Bois de Portland jouera un nouveau match contre lui Los Angeles FC et le Véritable lac salé respectivement.

Fiche techniqueBois de Portland :Steve Clark (Iva & ccaron; i & ccaron ;, min.40), Mabiala, Tuiloma, Bravo, Van Rankin, Chará, Fochive (Valeri, min.82), Paredes (Williamson, min.46), Asprilla (Blanco, min.60), Chará et MoraTremblements de terre de San José :Jt Marcinkowski, Nathan Pelae, Alanís (Fierro, min.83), Tanner Beason, Abecasis (López, min.73), Jungwirth (Rios, min.83), Judson, Espinoza (Wondolowski, min.82), Chofis Lopez ( Yueill, min.46), Salinas et CowellStade:Parc de la ProvidenceButs:Chofis Lopez (0-1, min. 24) et Mora (1-1, min. 45)