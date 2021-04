Répartition des points entre Liverpool et Newcastle United (1-1)

24/04/2021 à 15:34 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Anfield et qui a fait face au Liverpool et à Newcastle il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Liverpool Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Leeds United. Pour sa part, Newcastle United a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Jambon de l’Ouest dans son stade et le Burnley loin, par 3-2 et 1-2 respectivement. Avec ce résultat, l’équipe locale a été placée en sixième position, tandis que le Newcastle il est resté à la quinzième place à la fin du match.

La première moitié du match a commencé de manière imbattable pour l’équipe des “ Reds ”, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Salah quelques instants après le début du match, à la minute 3, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 à la lumière.

Après la pause, dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de Newcastle, qui a mis la cravate avec un peu de Willock peu de temps avant la fin, plus précisément en 95, mettant fin à l’affrontement avec un score final de 1-1.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Dans le chapitre sur les changements, le Liverpool de Jurgen Klopp soulagé Milner Oui Jones pour Diogo Jota Oui Thiago, tandis que le technicien du Newcastle, Steve Bruce, a ordonné l’entrée de Wilson, Willock Oui Gayle fournir Joelinton, Clark Oui Almiron.

L’arbitre a averti Kabak Oui Fabinho par le Liverpool déjà Fernandez par l’équipe de Newcastle.

Après cette égalité à la fin du match, le Liverpool il se situait à la sixième place du tableau avec 54 points, à la place de l’accès à la Ligue Europa. Pour sa part, Newcastle United avec ce point, il a obtenu la quinzième place avec 36 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe des “ Reds ” jouera à l’extérieur contre lui Manchester United, Pendant ce temps, il Newcastle United Il cherchera le triomphe dans son fief devant le Arsenal.

Fiche techniqueLiverpool:Alisson, Kabak, Fabinho, Robertson, Alexander-Arnold, Thiago (Jones, min.77), Wijnaldum, Mané, Salah, Diogo Jota (Milner, min.58) et FirminoNewcastle United:Dúbravka, Clark (Willock, min.64), Fernández, Dummett, Murphy, Ritchie, Longstaff, Shelvey, Almiron (Gayle, min.85), Joelinton (Wilson, min.60) et Saint-MaximinStade:AnfieldButs:Salah (1-0, min.3) et Willock (1-1, min.95)