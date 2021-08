Répartition des points entre l’Olympique Lyon et Clermont Foot (3-3)

22/08/2021 à 15h01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Parc Olympique Lyonnais et qui a affronté le Lyonnais et à Cléermont il s’est terminé par une égalité à trois entre les deux prétendants. Le Olympique Lyonnais visaient à améliorer leur situation dans le tournoi après avoir subi une défaite 3-0 lors du match précédent contre le SCO Angers. Du côté des visiteurs, le Clermont Foot il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Troyes dans son stade et le FC Girondins Bordeaux à l’extérieur, 2-0 et 0-2 respectivement. A l’issue du match, l’équipe lyonnaise est treizième à l’issue du match, tandis que le Cléermont est deuxième.

La première partie de la confrontation a commencé en face à face pour l’équipe lyonnaise, qui a sorti la lumière grâce à un but sur penalty de Moussa Dembélé peu après le début du match, précisément à la 5e minute. Cependant, l’équipe de Clermont-Ferrand a réagi et a égalisé le match avec un but contre son camp de Sinaly Diomande à la 12e minute. Olympique Lyonnais Il a fait progresser son équipe grâce à un doublé de Moussa Dembélé à la 21e minute. L’équipe locale rejoint à nouveau, se distanciant par un but de Lucas Paqueta peu avant la fin, plus précisément à 45. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 3-1.

Après la mi-temps du match, en deuxième période est venu le but de l’équipe visiteuse, qui s’est approchée du tableau d’affichage avec un but de Elbasan Rashani à 80 minutes. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Clermont Foot, qui a obtenu l’égalité en mettant le 3-3 à travers un autre but de Elbasan Rashani, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, précisément dans le 90, terminant ainsi le match sur un résultat final de 3-3.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Olympique Lyonnais a donné accès à Mauvais goût, Tino Kadewere, Thiago Mendès et Jason denayer pour Léo Dubois, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães et Damien Da Silva, Pendant ce temps, il Cléermont a donné accès à Salis Abdul Samed, Saifeddine Khaoui, Elbasan Rashani, Vital N’Simba et La Jordanie Tell pour Jonathan Iglesias, berthomier, Jim Allevinah, Arial mendy et Jodel dossou.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Bruno Guimarães et Karl Toko-Ekambi par le Lyonnais déjà Florent ogier et Salis Abdul Samed par l’équipe de Clermont-Ferrand.

En ce moment, le Lyonnais il reste deux points et le Cléermont avec sept points.

Le lendemain, l’équipe de Lyon jouera à domicile contre lui FC Nantes, Pendant ce temps, il Clermont Foot cherchera le triomphe à domicile devant FC Metz.

Fiche techniqueOlympique Lyonnais :Anthony Lopes, Leo Dubois (Malo Gusto, min.73), Damien Da Silva (Jason Denayer, min.83), Sinaly Diomande, Emerson, Lucas Paqueta (Tino Kadewere, min.73), Houssem Aouar, Bruno Guimaraes (Thiago Mendes , min.83), Maxence Caqueret, Karl Toko-Ekambi et Moussa DembeleClermont Foot :Arthur Desmas, Akim Zedadka, Cédric Hountondji, Florent Ogier, Arial Mendy (Vital N’Simba, min.78), Jodel Dossou (Jordan Tell, min.78), Jason Berthomier (Saifeddine Khaoui, min.69), Jonathan Iglesias ( Salis Abdul Samed, min.60), Johan Gastien, Jim Allevinah (Elbasan Rashani, min.69) et Mohamed BayoStade:Parc Olympique LyonnaisButs:Moussa Dembele (1-0, min. 5), Sinaly Diomande (1-1, min. 12), Moussa Dembele (2-1, min. 21), Lucas Paqueta (3-1, min. 45), Elbasan Rashani (3-2, min. 80) et Elbasan Rashani (3-3, min. 90)