Répartition des points entre Lorient et OGC Nice (1-1)

14/03/2021 à 17:05 CET



Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Stade Yves Allainmat-Le Moustoir et qui a fait face au Lorient et à Joli il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. Le Lorient est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre le Montpellier. Du côté des visiteurs, le OGC Nice a remporté le Olympique de Nîmes dans son stade 2-1 et auparavant, il a également fait à l’extérieur de la maison, contre le Stade rennais par 1-2. Avec ce résultat, l’équipe de Lorient se tenait en dix-septième position, tandis que le Joli, pour sa part, est douzième à la fin de la partie.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la moitié du match, dans la seconde moitié est venu le but de l’équipe Nizardo, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Myziane Maolida à la 58e minute. Lorient à travers un peu de Yoane Wissa à la 66e minute, mettant ainsi fin au duel avec un score final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Lorient de Christophe Pélissier soulagé Houboulang mendes, Yoane Wissa Oui Adrian Grbic pour Vincent Le Goff, Quentin Boisgard Oui Terem Moffi, tandis que le technicien du Joli, Adrian Ursea, a ordonné l’entrée de Kephren Thuram Ulien fournir Amine Gouiri.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs avec un carton jaune, deux pour les locaux et deux pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Quentin Boisgard Oui Laurent Abergel et par les visiteurs de Hassane Kamara Oui Morgan Schneiderlin.

Après cette égalité à la fin du match, le Lorient il a été placé à la dix-septième place du tableau avec 28 points. Pour sa part, OGC Nice avec ce point, il a obtenu la douzième place avec 36 points à la fin du match.

Le lendemain, le Lorient sera mesuré avec le FC Nantes, tandis que l’équipe Nizardo jouera son match contre le Olympique de Marseille.