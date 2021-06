Répartition des points entre Madrid CFF et Real Betis Féminas (2-2)

27/06/2021 à 20h00 CEST

le Madrid et le Bétis terminé leur participation à la Primera Iberdrola avec un match nul à deux ce dimanche dans le Stade Matapiñonera. le Madrid CFF voulaient améliorer leurs chiffres dans le tournoi après avoir fait match nul 3-3 lors du dernier duel joué contre le Espanyol Femmes. Du côté de l’équipe visiteuse, le Réel Bétis Il est venu de battre 3-1 à domicile à Deportivo Abanca lors du dernier match joué. Les locaux, à la fin du match, se sont classés à la septième place du classement, tandis que les Réel Bétis il a été placé à la douzième place.

Le match a bien commencé pour lui Madrid CFF, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Kéroline à la 7e minute.Plus tard, l’équipe de Madrid a marqué, augmentant l’écart, portant le score à 2-0 avec un but sur penalty. Monique au bord de la fin, à 45 ans, concluant la première mi-temps avec un 2-0 sous les projecteurs.

La seconde moitié du match a commencé d’une manière imbattable pour l’équipe Betic, qui a réduit les différences dans le tableau d’affichage grâce à un but de Dorine quelques minutes après la reprise du match, plus précisément à la minute 48. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe visiteuse, qui a réagi et a égalisé le match avec un but de Paula Perea quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, terminant le match avec un score de 2-2 au tableau d’affichage.

Pendant le match, il y a eu des mouvements dans les deux équipes. De la part des entraîneurs de l’équipe visiteuse, Nana, Mari paix, Vicky, Bea Parra Oui Abam remplacement Andrea Médina, Vallée, Laura González, Laura Moreno Oui Ana gonzález, tandis que de la part du Madrid il a été remplacé Paula, Se réveiller, Osorio Oui hématome pour Priscille, Laurita, Kéroline Oui Andrino.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs d’un carton jaune, trois pour les locaux et deux pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Laurita, Andrino Oui Chikwelu et par les visiteurs de Ana gonzález Oui Laura González.

Après ce match nul qui a clôturé la saison, en fin de match, les Madrid CFF il s’est classé septième au classement avec 53 points. Pour sa part, le Réel Bétis avec ce point, il a obtenu la douzième place avec 35 points.

Fiche techniqueCFF de Madrid :Sampalo, Antônia, Mônica, Leon, Okeke, Priscila (Paula, min.5), Rubio, Chikwelu, Andrino (Maca, min.90), Geyse et Laurita (Estela, min.81)Real Betis Féminas :Gérard, Dorine, Valle (Mari Paz, min.46), Andrea Medina (Nana, min.22), Paula Perea, Ana González (Abam, min.88), Laura González (Vicky, min.46), Sosa, Rosa Márquez, Laura Moreno (Bea Parra, min.72) et OterminStade:Stade MatapiñoneraButs:Kerolin (1-0, min. 7), Mônica (2-0, min. 45), Dorine (2-1, min. 48) et Paula Perea (2-2, min. 89)