Répartition des points entre Mazatlán et San Luis (2-2)

28/08/2021

Le à 04:30 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Stade Mazatlán et qui a affronté le Mazatlán et à San Luis il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Les Mazatlán Il a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 0-3 lors du précédent duel contre Tigres de l’UANL. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le San Luis a récolté un nul nul contre le Croix Bleue, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe canonnière s’est classée en dixième position, tandis que le San Luis, pour sa part, est neuvième à l’issue de la rencontre.

Bon début de match pour lui San Luis, qui a inauguré le lumineux par un but de pénalité maximale de bertérame allemand à la 39e minute. Mazatlán grâce à un but sur penalty de Giovanni Augusto quelques instants avant le coup de sifflet final, à 45, concluant la première mi-temps avec un score de 1-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe locale, qui a tracé le score avec un nouveau but de Giovanni Augusto, réalisant ainsi un doublé à 89 minutes. L’équipe de potosino a égalisé par un but de Andrés Vombergar juste avant le coup de sifflet final, précisément à 90, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat de 2-2 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Mazatlán de Benat San José soulagé Image de balise Salvador Rodriguez Morales, Jorge Antonio Padilla, Jorge Zarate, Jésus Zavala et Érable Sagir pour Image de balise Carlos Vargas, Brian Rubio, Bryan Colula, Verre Nestor Vicente et Alfonso Sanchez, tandis que le technicien du San Luis, Marcelo Mendez, a ordonné l’entrée de Zahid Munoz, Andrés Vombergar et Hector Mascorro fournir Juan Sanabria, Leonardo Henriques Coelho et Emmanuel García Vaca.

L’arbitre a sanctionné quatre joueurs d’un carton jaune, deux pour les locaux et deux pour les visiteurs. Du côté des habitants, la carte est allée à Ygor Nogueira et Verre Nestor Vicente et par les visiteurs de Juan Sanabria et Emmanuel García Vaca.

Avec ce résultat, le Mazatlán et le San Luis ils restent à égalité avec neuf points chacun au classement de la Liga MX de Apertura.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe de tir le fera contre lui Amérique, Pendant ce temps, il San Luis affrontera le Puebla.