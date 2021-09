Répartition des points entre Montpellier et le FC Girondins Bordeaux (3-3)

22/09/2021 à 21:05 CEST

Les Montpellier et le Bordeaux à égalité à trois dans le duel qui s’est tenu ce mercredi dans le Stade de la Mosson. Les Montpellier Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre lui Troyes. Du côté de l’équipe visiteuse, le FC Girondins Bordeaux a remporté 1-2 à l’extérieur leur dernier match dans la compétition contre AS Saint Etienne. Après le résultat obtenu, l’équipe locale s’est classée en septième position, tandis que la Bordeaux il est resté à la 16e place à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe de Montpellerino, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Valère Germain à la 11e minute. Mais plus tard, le FC Girondins Bordeaux réussi à mettre les tables sur le tableau de bord avec un but de Hwang Ui-Jo à la 18e minute. Après un nouveau jeu, l’équipe visiteuse a augmenté le score, ce qui a renversé la situation sur le tableau d’affichage, réalisant 1-2 grâce au succès devant le but de Jean onana à la 29e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-2 sous les projecteurs.

La deuxième mi-temps du match a commencé de manière positive pour lui Montpellier, qui a mis les tables au moyen d’un nouvel objectif de Valère Germain, qui a ainsi réalisé un doublé quelques minutes après le début de la seconde mi-temps, plus précisément à la 50e. Par la suite, une nouvelle occasion a augmenté le score des locaux grâce à un but de Florent mollet à la 71e minute qui a laissé un 3-2 en faveur de Montpellier. L’équipe de Bordeaux à égalité avec un but de Samuel Kalou juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 85, terminant le match sur un score final de 3-3.

Pendant le match, les deux entraîneurs ont épuisé tous leurs changements. Par le Montpellier ils sont entrés du banc Joris Chotard, Sambie junior, Sepe Elye Wahi, Nicolas Giacchini et Beni makouana remplacement Léo Leroy, Arnaud Souquet, Jordan Ferri, Valère Germain et Stéphanie mavididi, tandis que les changements par le Bordeaux Ils étaient Fransergio, Samuel Kalou, Rémi Oudin, Sékou mara et Mehdi Zerkane, qui est entré par Jean onana, Javairo dilrosun, Yacine Adli, Timothée Pembélé et Hwang Ui-Jo.

Lors de la rencontre, il y a eu un total de deux cartons jaunes uniquement pour l’équipe bordelaise. Plus précisément, l’arbitre a montré deux cartons jaunes à Stian gregersen et Sékou mara.

Avec ce résultat, le Montpellier il reste neuf points et le Bordeaux avec six points.

Lors du prochain match de Ligue 1, le Montpellier jouera contre lui Paris Saint-Germain loin de chez soi et le FC Girondins Bordeaux affrontera le Stade rennais à la maison.

Fiche techniqueMontpellier :Jonas Omlin, Arnaud Souquet (Junior Sambia, min.69), Maxime Esteve, Mihailo Ristic, Nicolas Cozza, Florent Mollet, Teji Savanier, Jordan Ferri (Sepe Elye Wahi, min.82), Leo Leroy (Joris Chotard, min.69 ), Stephy Mavididi (Beni Makouana, min.90) et Valère Germain (Nicholas Gioacchini, min.82)FC Girondins Bordeaux :Benoit Costil, Timothee Pembele (Sekou Mara, min.77), Stian Gregersen, Edson Mexer, Enock Kwateng, Ricardo Mangas, Jean Onana (Fransergio, min.46), Otavio, Yacine Adli (Remi Oudin, min.70), Javairo Dilrosun (Samuel Kalu, min.46) et Hwang Ui-Jo (Mehdi Zerkane, min.90)Stade:Stade de la MossonButs:Valère Germain (1-0, min. 11), Hwang Ui-Jo (1-1, min. 18), Jean Onana (1-2, min. 29), Valère Germain (2-2, min. 50), Florent Mollet (3-2, min. 71) et Samuel Kalu (3-3, min. 85)