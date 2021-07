Répartition des points entre Nashville SC et Atlanta United (2-2)

09/07/2021 à 04h36 CEST

le Nashville et le Atlanta ex aequo à deux lors du match qui s’est déroulé ce vendredi dans le Stade Nissan. le Nashville SC est venu avec l’intention de remporter une autre victoire après avoir remporté une victoire 1-0 contre le Union de Philadelphie. En ce qui concerne l’équipe de l’Atlantique, le Atlanta United il a été battu 3-0 lors du dernier match qu’il a joué contre le le feu de Chicago. Après le résultat obtenu, l’équipe Tennésienne est quatrième à l’issue du duel, tandis que la Atlanta est dixième.

La première moitié de la confrontation a bien commencé pour lui Atlanta United, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Promenades à la minute 6. Cependant, l’équipe de Tennesian à la minute 14 a réussi à égaliser avec un but de Anibaba, terminant ainsi la première période avec un 1-1 à la lumière.

La deuxième mi-temps du match a commencé d’une manière favorable pour lui Nashville SC, qui a tourné le tableau d’affichage avec un penalty de Moukhtar quelques instants après la reprise du match, plus précisément à la minute 48. Mais plus tard, l’équipe atlantique a réagi à la minute 59 et a égalisé le match grâce à un but de Conway, concluant le match avec le résultat de 2-2.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Nashville SC a donné accès à Cadix, Haakenson Oui Danladi pour Sapong, Muyl Oui Maher, Pendant ce temps, il Atlanta a donné accès à Campbell, Conway Oui Ambroise pour Adams, tours Oui Wolff.

Au cours des 90 minutes de la réunion, un total de huit cartes ont été présentées. Par le Nashville l’arbitre sanctionné de jaune pour Fidèle, Haakenson Oui McCarty, alors qu’il faisait partie de l’équipe de l’Atlantique, il a réprimandé Wolff, fade, tours Oui Châtain et avec du rouge à Mulraney.

Avec cette cravate, le Nashville SC il s’est placé en quatrième position du tableau avec 19 points, occupant une place d’accès à une place éliminatoire pour le titre. Pour sa part, Atlanta United avec ce point il était en dixième position avec 13 points à la fin du duel.

Au tour suivant de la Major League Soccer, les deux Atlanta United comme lui Nashville SC jouera un nouveau match contre lui Cincinnati et le L’équipage de Colomb respectivement.

Fiche techniqueNashville SC :Willis, Anibaba, Romney, Maher (Danladi, min.84), Leal, Muyl (Haakenson, min.84), Mccarty, Lovitz, Tah Anunga, Sapong (Cadix, min.72) et MukhtarAtlanta United :Kann, Walkes, Alex De John, Sosa, Lennon, Adams (Campbell, min.23), Moreno, Wolff (Ambrose, min.88), Mulraney, Torres (Conway, min.53) et CholStade:Stade NissanButs:Walkes (0-1, min. 6), Anibaba (1-1, min. 14), Mukhtar (2-1, min. 48) et Conway (2-2, min. 59)