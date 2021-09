Répartition des points entre New York et le FC Dallas (3-3)

15/09/2021 à 03h36 CEST

Les La ville de New York et le FC Dallas ex aequo à trois lors de la rencontre qui s’est tenue ce mercredi dans le Stade des Yankees. Les La ville de New York est venu avec le désir de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Révolution de la Nouvelle-Angleterre. Pour sa part, FC Dallas a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre lui Tremblements de terre de San José. Après le match, l’équipe de New York s’est classée quatrième, tandis que le FC Dallas, quant à lui, est dixième à l’issue du duel.

La première partie de l’affrontement a commencé de manière favorable pour le FC Dallas, qui a ouvert le score avec un peu de Obrián peu de temps après le début du match, plus précisément à la quatrième minute. L’équipe de New York a égalisé grâce à un but de Moralez à la 20e minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui La ville de New York, qui a retracé le jeu avec un peu de Médine à 57 minutes. Mais plus tard, l’équipe Frisco a obtenu le match nul grâce à un but de Jésus Ferreira à 63 minutes. Cependant, un peu de Tailles Magno fait prendre l’initiative de la La ville de New York à 68 minutes. Cependant, l’équipe de Frisco a réagi à la 73e minute et a égalisé le match grâce à un deuxième but de Obrián, terminant le jeu avec le score de 3-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le La ville de New York sauté du banc Chanot, Andrade, Héber, Zelalem et Barraza remplacement Ismaël tajouri, Sables, Tailles Magno, Acevedo et Médine, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Acosta, Ricaurte, Schön, Les haies et Eddie Munjoma, qui a sauté sur le terrain pour Servania, Quignon, Pomykal, Martinez et Ché.

Dans le match joué dans le Stade des Yankees, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du match. Cependant, il a expulsé le terrain avec un carton rouge direct à Andrade, par l’équipe de New York.

Avec cette cravate, le La ville de New York il s’est classé quatrième au classement avec 35 points, avec une place qualificative pour un titre éliminatoire. Pour sa part, FC Dallas avec ce point il était en dixième position avec 27 points à la fin du match.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Callens, Sands (Andrade, min.68), Thórarinsson, Tinnerholm, Parks, Acevedo (Zelalem, min.81), Moralez, Talles Magno (Heber, min.81), Medina (Barraza, min.95) et Ismael Tajouri (Chanot, min.68)FC Dallas :Phelipe, Martínez (Hedges, min.72), Burgess, Twumasi, Che (Eddie Munjoma, min.72), Quignon (Ricaurte, min.61), Servania (Acosta, min.56), Jesús Ferreira, Pomykal (Schön, min.61), Obrián et PepiStade:Stade des YankeesButs:Obrián (0-1, min. 4), Moralez (1-1, min. 20), Medina (2-1, min. 57), Jesús Ferreira (2-2, min. 63), Talles Magno (3- 2, min. 68) et Obrián (3-3, min. 73)