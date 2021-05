Répartition des points entre New York et Toronto FC (1-1)

15/05/2021 à 21:09 CEST

le La ville de New York et le Toronto FC à égalité à un lors du match organisé ce samedi dans le Stade Yankee. le La ville de New York est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Orlando City. Pour sa part, Toronto FC il a été battu 2-0 dans le dernier match qu’il a joué contre le Red Bulls de New York. Après le score, l’équipe de New York était le leader de la Major League Soccer, tandis que le Toronto FC Il était classé onzième à la fin du match.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même résultat de 0-0.

La seconde moitié du match a commencé de manière positive pour lui La ville de New York, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Médina dans la minute 53. Mais plus tard, l’équipe torontoise a réagi à 74 minutes et a égalisé le combat au moyen d’un but de Shaffelburg, concluant la confrontation avec un score final de 1-1.

Pendant le match, des changements ont été apportés aux deux équipes. Les joueurs de la La ville de New York qui sont entrés dans le jeu étaient Ibeagha, Amundsen, Rocha, Latinovich Oui Gloster remplacer Callens, Thórarinsson, Ismael tajouri, Chanot Oui Andres Jasson, tandis que les changements dans le Toronto FC Ils étaient De Lion, Mullins, Shaffelburg, Dwyer Oui Priso-Mbongue, qui est entré pour fournir Endoh, Altidore, Soteldo, Akinola Oui Lawrence.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Acevedo Oui Andres Jasson par le La ville de New York déjà Mavinga par l’équipe torontoise.

Pour le moment, le La ville de New York est laissé avec huit points et le Toronto FC avec cinq points.

Fiche techniqueLa ville de New York:Johnson, Sands, Callens (Ibeagha, min.13), Chanot (Latinovich, min.87), Parks, Acevedo, Medina, Thórarinsson (Amundsen, min.79), Andres Jasson (Gloster, min.88), Castellanos et Ismael Tajouri (Rocha, min. 79)Toronto FC:Bono, Mavinga, González, Lawrence (Priso-Mbongue, min 86), Laryea, Auro, Bradley, Altidore (Mullins, min 62), Soteldo (Shaffelburg, min 69), Endoh (Deleon, min 62) et Akinola (Dwyer, min 69)Stade:Stade YankeeButs:Medina (1-0, min.53) et Shaffelburg (1-1, min.74)