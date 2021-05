Répartition des points entre Pampelune et Cantolagua (2-2)

23/05/2021 à 10h39 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Beitikuntzea (Lizasoain) et qui a fait face au Pampelune et à Cantolagua il s’est terminé par une égalité à deux entre les deux prétendants. le Pampelune Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Coupures à la maison (0-1) et l’autre devant Murchante dans leur stade (2-1) et avec une séquence de quatre victoires consécutives dans la compétition. Du côté des visiteurs, le Cantolagua perdu par un résultat de 0-3 lors du duel précédent contre le Burladés. Avec ce résultat, l’équipe de Pampelune était en première position, tandis que le Cantolagua, pour sa part, est troisième à la fin de la partie.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe de Sangüesino, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Jon à la 9e minute. L’équipe de Pampelune a remis les tables grâce à un but de Gil à la 32e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-1.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Pampelune, qui a fait le tour de la lumière avec un objectif tout seul Zugarrondo à la 57e minute. Cependant, l’équipe visiteuse a réussi l’égalisation grâce à un but de Galisteo quelques instants avant le coup de sifflet final, en 89, terminant le match avec un score final de 2-2.

Le technicien de la Pampelune, Aritz Gomara, a donné accès au champ à Hector Goñi, Ivan Breñe, Ocana Oui Ayestarán remplacer Chaussure, Algarra, Garcia Oui Arano, tandis que de la part du Cantolagua, Iñigo Ibáñez remplacé Beñat Ochandorena, Ayesa, Carlos Arcelus, Galisteo Oui Luis Ongay pour Pablo Gil, Jon, Asier Sanchez, Juli Garcia et Izco.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes, dont deux au Pampelune (Eneko Gamarra Oui Ayestarán) et un à Cantolagua (Zugarrondo).

Pour le moment, le Pampelune il obtient 43 points et le Cantolagua avec 34 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Murchante, Pendant ce temps, il Cantolagua jouera contre lui Itaroa Huarte.

Fiche techniquePampelune:Aldave, Lorente, Garrido, Amadoz, Gil, Zapata (Hector Goñi, min 61), Algarra (Ivan Breñe, min 72), Garcia (Ocaña, min 80), Arano (Ayestarán, min 80), Bueno et Eneko GamarraCantolagua:Pablo, Julen Úriz, Zugarrondo, Ander Blanco, Juli García (Galisteo, min 85), Asier Sanchez (Carlos Arcelus, min 70), Izco (Luis Ongay, min 85), Pablo Gil (Beñat Ochandorena, min 45 ), Echeverri, Astigarraga et Jon (Ayesa, min 58)Stade:Beitikuntzea (Lizasoain)Buts:Jon (0-1, min.9), Gil (1-1, min.32), Zugarrondo (2-1, min.57) et Galisteo (2-2, min.89)