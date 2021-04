Répartition des points entre Pumas UNAM et Pachuca (2-2)

04/04/2021 à 21:16 CEST

le Pumas UNAM et le Pachuca à égalité à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce dimanche dans le Stade olympique universitaire. le Pumas UNAM est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté une victoire 0-1 contre le San Luis. De la part de l’équipe visiteuse, le Pachuca il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Tigres UANL à la maison et le Toluca à l’extérieur, par 1-0 et 0-2 respectivement et accumulé trois victoires consécutives dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe Coyoacanense est treizième après la fin du match, tandis que le Pachuca est dixième.

Le jeu a commencé face à face pour lui Pachuca, qui en a profité pour ouvrir le score avec un objectif de Victor Sosa à la 36e minute, terminant la première mi-temps avec un score de 0-1.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Pachuqueño, qui a augmenté son compte de score par rapport à son adversaire avec un but de Erick Aguirre dans la minute 76. Cependant, l’équipe de Coyoacanense a réduit les différences grâce à un but de Sebastian Saucedo Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe locale, qui a mis les tables en mettant le 2-2 grâce à un penalty par Juan Dinenno quelques instants avant le coup de sifflet final, à 90 ans, mettant fin au match avec un résultat de 2-2 à la lumière.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Pumas UNAM a donné accès à Juan Iturbe et Sebastian Saucedo pour Facundo Waller et Alan Mozo, Pendant ce temps, il Pachuca a donné accès à Oscar Murillo, Efrain Orona et Miguel Tapias pour Miguel Herrera, Erick Aguirre et Emmanuel Garcia.

L’arbitre a sanctionné cinq joueurs avec un carton jaune, un pour les locaux et quatre pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Erik Lira et par les visiteurs de Infirmière Roberto, Felipe Pardo, Kevin Alvarez et Miguel Herrera.

Après cette égalité à la fin du duel, le Pumas UNAM il se situait à la treizième position du tableau avec 13 points. Pour sa part, Pachuca avec ce point, il a obtenu la dixième place avec 14 points à la fin du duel.

Le lendemain, le Pumas UNAM jouera contre lui Nécaxa à la maison et le Pachuca jouera son match contre lui Puebla dans son fief.