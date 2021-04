Répartition des points entre Sabiñánigo et CD Cariñena (1-1)

01/04/2021 à 18:34 CEST

le Sabinanigo et le Carignan à égalité à un lors du match disputé ce jeudi dans le Joaquin Ascaso. Avec ce résultat, l’équipe locale était en onzième position, tandis que le Carignan il est arrivé à la cinquième place à la fin du match.

La rencontre a commencé de manière positive pour lui Sabinanigo, qui a inauguré le lumineux avec un peu de Oscar Ortiz à la 18e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour lui CD Cariñena, qui a mis les tables grâce à l’objectif de Baldinho à 59 minutes, concluant le match avec un score final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Sabinanigo a donné accès à Toñin Echevarria et Aitor Villalba pour Drôle et Paco Blasco, Pendant ce temps, il Carignan a donné accès à Lazare, Ibanez, Castille, Utrilla et Alcantara pour Sidy Sow, Marin, Abreu, Coupures et Lazare.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Drôle et Hector) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, en particulier Gomes, Monge et Baldinho.

Pour le moment, le Sabinanigo il obtient 15 points et le Carignan avec 29 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase de la troisième division pour le Sabinanigo est contre lui Saint Jean, Pendant ce temps, il CD Cariñena fera face au Almudévar.

Fiche techniqueSabinanigo:Perez, Ivan Toro, Héctor, Villar, Gracia (Toñin Echevarria, min.74), Ferruz, Grasa, Paco Blasco (Aitor Villalba, min.84), Oscar Ortiz, Herranz et CabreroCD Cariñena:Ortiz, Lopez, Ventura, Monge, Marin (Ibañez, min 70), Sidy Sow (Lázaro, min 46), Barriendos, Abreu (Castille, min 73), Gomes, Cortes (Utrilla, min 81) et BaldinhoStade:Joaquin AscasoButs:Oscar Ortiz (1-0, min.18) et Baldinho (1-1, min.59)