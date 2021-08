Répartition des points entre Sanfrecce Hiroshima et Kawasaki Frontale (1-1)

21/08/2021 à 14h00 CEST

Les Sanfrecce Hiroshima et le Kawasaki Frontale à égalité à un dans le duel disputé ce samedi dans le Stade EDION. Les Sanfrecce Hiroshima Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match joué contre le Guêpe de Fukuoka. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Kawasaki Frontale a récolté un nul nul contre le Kashiwa reysol, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe d’Hiroshima est onzième à l’issue du match, tandis que le Kawasaki Frontale maintient le leadership de la Ligue japonaise J1.

La première moitié du match a bien commencé pour lui Sanfrecce Hiroshima, qui a créé le lumineux grâce à un peu de Kashiwa à la 27e minute, mettant fin à la première mi-temps avec le résultat de 1-0.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe Kawasaki, qui a mis les tables avec un but de Leandro Damiao à la 73e minute, terminant le match sur un score final de 1-1.

L’entraîneur d’Hiroshima a admis Asano, Matsumoto, Higashi et Naganouma remplacement Ézequiel, Rhayner, Shibasaki et Junior Santos, Pendant ce temps, il Kawasaki Frontale remplacé Avoir miyagi, Kento Tachibanada, Ton et Kobayashi pour Hasegawa, João Schmidt, Wakisaka et Leandro Damiao.

Les Kawasaki Frontale continue en tant que leader de la Ligue japonaise J1 avec 63 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions de l’AFC, tandis que le Sanfrecce Hiroshima il est resté à la onzième place avec 32 points après le match.

Le prochain match de la compétition pour les deux équipes se jouera à domicile : le Sanfrecce Hiroshima sera mesuré avec le Rouges Urawa et le Kawasaki Frontale jouera contre lui Guêpe de Fukuoka.

Fiche techniqueSanfrecce Hiroshima :Osako, Araki, Sasaki, Nogami, Rhayner (Matsumoto, min.78), Aoyama, Fujii, Kashiwa, Shibasaki (Higashi, min.78), Ezequiel (Asano, min.58) et Junior Santos (Naganuma, min.84)Kawasaki Frontale :Jung Sung, Kurumaya, Jesiel, Noborizato, Yamane, João Schmidt (Kento Tachibanada, min.67), Wakisaka (Tono, min.68), Hatate, Ienaga, Hasegawa (Ten Miyagi, min.46) et Leandro Damião (Kobayashi, min.80)Stade:Stade EDIONButs:Kashiwa (1-0, min. 27) et Leandro Damião (1-1, min. 73)