Répartition des points entre Tijuana et Monterrey (2-2)

28/08/2021

Le à 13h00 CEST

Les Tijuana et le Monterrey ex aequo à deux lors de la rencontre qui s’est tenue ce samedi dans le Stade chaud. Les Tijuana Il a affronté le match avec l’intention de retrouver son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Amérique par un score de 2-0. Pour sa part, Monterrey a récolté un nul nul contre le Chivas Guadalajara, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe de Tijuana s’est classée en seizième position, tandis que la Monterrey, quant à lui, est quatrième à la fin du match.

Le match a commencé d’une excellente façon pour lui Monterrey, qui inaugurait la lumineuse grâce à un Gabriel Funes Mori à la 18e minute. Ensuite, les visiteurs ont marqué à nouveau grâce à un but de Carlos Rodriguez à la 37e minute qui a laissé un 0-2 en faveur de Monterrey. Mais plus tard, l’équipe de Tijuana a coupé les différences avec un but de Vladimir Lorona près de la conclusion, à 40, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-2 au tableau d’affichage.

Après la pause, en seconde période est venu le but pour lui Tijuana, qui a mis les tables au moyen d’un peu de Mauro Manotas à 82 minutes, concluant la confrontation avec un résultat final de 2-2.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs. L’entraîneur de la Tijuana a donné accès à Fidel Martinez, Jordi Cortizo et Edgar Lopez pour Christian ortiz, Misael Doíinguez et Rivera chrétienne, Pendant ce temps, il Monterrey a donné le feu vert à Sergio Villarreal, Celso ortiz, Duvan Vergara, Joël Campbell et José Alvarado pour Edson gutierrez, Daniel Alexis Parra, Arturo González, Maximiliano Meza et Gabriel Funes Mori.

L’arbitre a donné un carton jaune à Esteban Pavez, Vladimir Lorona et Eduardo Troisième par l’équipe locale déjà Stefan médina, Gabriel Funes Mori et Maximiliano Meza par l’équipe de Monterrey.

Avec ce résultat, le Tijuana il reste trois points et le Monterrey avec 11 points.

Lors du prochain match d’Apertura Liga MX, le Tijuana jouera contre lui Lagune de Santos dans son stade et le Monterrey affrontera le Atlas Guadalajara en dehors de la maison.