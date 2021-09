Répartition des points entre Turin et Lazio (1-1)

23/09/2021 à 20h32 CEST

Les Turin et la Latium à égalité avec un dans le match qui s’est déroulé ce jeudi dans le Stade Olympique Grande Torino. Les Turin Il est arrivé avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Sassuolo à la maison (0-1) et l’autre devant le Salerne dans leur stade (4-0). En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Latium n’a pas passé les tables avec un résultat de 2-2 contre le Cagliari. Après le score, l’équipe turinois est neuvième à l’issue du match, tandis que le Latium est septième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En seconde période, la chance est venue pour l’équipe turinoise, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Marko pjaca à 76 minutes. Cependant, l’équipe de Blanquiceleste a réussi l’égalisation grâce à un but sur penalty de Ciro Immobile quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, terminant le match avec le résultat 1-1.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Turin a donné accès à Sasa lukic, Cristian Ansaldi, Marko pjaca et Thomas Rincón pour Rolando Mandragore, Vague Aina, Josip Brekalo et Karol Linetty, tandis que le Latium a donné accès à Pierre, Sergej Milinkovic-Savic, Manuel Lazzari, Lucas Leiva et Vedat Muriqi pour Raul Moro, Luii Alberto, Adam Marusic, Danilo Cataldi et Jean-Daniel Akpa Akpro.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, trois pour Rolando Mandragore, Vague Aina et Josip Brekalo, de l’équipe locale et trois pour Adam Marusic, Sergej Milinkovic-Savic et Luiz Felipe, de l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Turin il reste sept points et le Latium avec huit points.

Le lendemain, l’équipe de Turin jouera à l’extérieur contre lui Venise, tandis que le Latium cherchera la victoire à domicile contre AS Rome.

Fiche techniqueTurin :Vanja Milinkovic-Savic, Koffi Djidji, Bremer, Ricardo Rodríguez, Wilfried Stephane Singo, Rolando Mandragora (Sasa Lukic, min.62), Tommaso Pobega, Ola Aina (Cristian Ansaldi, min.62), Karol Linetty (Tomás Rincón, min. 74), Josip Brekalo (Marko Pjaca, min.74) et Antonio SanabriaLatium :Pepe Reina, Adam Marusic (Manuel Lazzari, min.62), Francesco Acerbi, Luiz Felipe, Elseid Hysaj, Jean-Daniel Akpa Akpro (Vedat Muriqi, min.79), Danilo Cataldi (Lucas Leiva, min.70), Luii Alberto (Sergej Milinkovic-Savic, min.46), Felipe Anderson, Ciro Immobile et Raúl Moro (Pedro, min.46)Stade:Stade Olympique Grande TorinoButs:Marko Pjaca (1-0, min. 76) et Ciro Immobile (1-1, min. 90)