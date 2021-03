Répartition des points entre UD Almansa et Atlético Ibañés (2-2)

28/03/2021 à 21:31 CEST

La UD Almansa et le Athlétique Ibañés ont terminé leur participation à la première phase de la troisième division, nul 2-2 ce dimanche au Municipal Paco Simón. La UD Almansa Il est venu au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Almagro loin de chez soi (0-1) et l’autre devant La Roda dans son fief (2-0). Du côté des visiteurs, le Athlétique Ibañés a dû se contenter d’un match nul contre La Roda. Après le match, les locaux occupaient la huitième place du classement, tandis que le Athlétique Ibañés Il était en septième position à la fin du duel.

Au cours de la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

La seconde moitié de la confrontation a commencé de manière positive pour le UD Almansa, qui a libéré son marqueur grâce à un peu de Abellán quelques instants après la reprise du jeu, en particulier à la minute 49. Cependant, l’équipe Iban a réagi et a égalisé le combat au moyen d’un but de Bol à la minute 79. Il a de nouveau ajouté le Athlétique Ibañés à la minute 86 avec un objectif de Bougie. Cependant, l’équipe d’Almanseño a réussi l’égalité avec un but de Garcia juste avant le coup de sifflet final, précisément à 90 ans, concluant le match avec un score de 2-2 à la lumière.

Le technicien de la UD Almansa, Pedro Arenas, a donné accès au champ à Préserver, oscar, Couteaux de poche Oui Couteaux de poche remplacer Chapu, Ripoll, Pâques Oui Victor Marti, tandis que du côté du Athlétique Ibañés, Antonio Castillo a remplacé Lupion, Châtain Oui Gracieux pour Délicat, Carrasco Oui Mondi.

L’arbitre a sanctionné six joueurs avec un carton jaune. Il a montré cinq cartons jaunes à Victor Marti, Pâques, Couteaux de poche, Côte Oui Garcia, de la UD Almansa et un à Mondi du Athlétique Ibañés.

Fiche techniqueUD Almansa:Chema Navarro, Septién, Mati, Fernán Navarro, Costa, Ripoll (Oscar, min.80), Chapu (Coto, min.68), Garcia, Abellán, Pascu (Navajas, min.87) et Víctor Martí (Navajas, min. 87)Atlético Ibañés:Rodri, Acai, Candela, Mondi (Clemente, min 90), Delicado (Lupion, min 83), Carrasco (Moreno, min 90), Pablo, Bolo, Cifu, Marcos Moreno et CifuentesStade:Municipal Paco SimónButs:Abellán (1-0, min.49), Bolo (1-1, min.79), Candela (1-2, min.86) et Garcia (2-2, min.90)