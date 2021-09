Répartition des points entre Venise et Turin (1-1)

27/09/2021 à 22:46 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Stade Pier Luigi Penzo et qui a affronté le Venise et à Turin il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. Les Venise est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre AC Milan. Du côté de l’équipe visiteuse, le Turin a récolté une cravate à l’un devant le Latium, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe vénitienne occupait la dix-huitième position, tandis que la Turin, pour sa part, est neuvième en fin de match.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer, donc pendant les 45 premières minutes, le score n’a pas bougé du 0-0 initial.

Après la mi-course, en seconde mi-temps est venu le but pour lui Turin, qui a créé son lumineux avec un peu de Josip Brekalo à 56 minutes. Cependant, le Venise à la 78e minute, il a égalisé grâce à un but de onze mètres Mattia Aramu, mettant ainsi fin à la confrontation avec un résultat final de 1-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Venise de Paul Zanetti soulagé Ethan Ampadu, Tyronne ebuehi, Mattia Aramu, Luca fiordilino et Thomas Henri pour Antonio Vacca, David Schnegg, Domen Crnigoj, Gianluca Busio et Dennis Johnsen, tandis que le technicien du Turin, Ivan Juric, a ordonné l’entrée de Daniele baselli, Rolando Mandragore, Mergim vojvoda et David Zima fournir Karol Linetty, Tommaso Pobega, Wilfried Stéphane Singo et Josip Brekalo.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons : un carton jaune au Venise, spécifiquement à Ethan Ampadu et trois à Turin (Tommaso Pobega, Vanja Milinkovic-Savic et Koffi Djidji). De plus, il y avait un carton rouge pour Koffi Djidji (2 jaunes) par l’équipe visiteuse.

Avec ce résultat, le Venise il reste quatre points et le Turin avec huit points.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre lui Cagliari, Pendant ce temps, il Turin affrontera dans son fief le Juventus.

Fiche techniqueVenise :Niki Maenpaa, Pasquale Mazzocchi, Pietro Ceccaroni, Michael Svoboda, David Schnegg (Tyronne Ebuehi, min.65), Gianluca Busio (Luca Fiordilino, min.86), Domen Crnigoj (Mattia Aramu, min.65), Antonio Vacca (Ethan Ampadu , min.38), Dennis Johnsen (Thomas Henry, min.87), Sofian Kiyine et David OkerekeTurin :Vanja Milinkovic-Savic, Ricardo Rodríguez, Bremer, Koffi Djidji, Wilfried Stephane Singo (Mergim Vojvoda, min.72), Sasa Lukic, Tommaso Pobega (Rolando Mandragora, min.72), Cristian Ansaldi, Antonio Sanabria, Karol Linetty (Daniele Baselli , min.58) et Josip Brekalo (David Zima, min.80)Stade:Stade Pier Luigi PenzoButs:Josip Brekalo (0-1, min. 56) et Mattia Aramu (1-1, min. 78)