Répartition des points entre Yokohama et Avispa Fukuoka (1-1)

26/05/2021 à 14:02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce mercredi au Stade de football NHK Spring Mitsuzawa et qui a fait face au Yokohama et à Guêpe il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Yokohama Il a affronté le duel voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Kawasaki Frontale par un score de 3-1. De la part de l’équipe visiteuse, le Guêpe de Fukuoka il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Bellmare de Shonan dans son stade et le Vegalta Sendai à l’extérieur, 2-1 et 0-1 respectivement et a eu une séquence de six victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en dix-neuvième position, tandis que le Guêpe il est arrivé à la cinquième place à la fin du match.

La première partie du jeu a commencé de manière favorable pour lui Yokohama, qui a créé le lumineux avec un peu de Kléber à la 26e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période est venu le but pour lui Guêpe de Fukuoka, qui a mis les tables avec un objectif de Bruno Mendes à 59 minutes, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 1-1.

L’entraîneur du Yokohama a donné accès à Germain, Takeda, Hakamata Oui Ogawa pour Matsuura, Takagi, Tezuka Oui Maguinho, Pendant ce temps, il Guêpe a donné le feu vert à Juanma, Watari, Tanabe, Ishizu Oui Yuzawa, qui est venu remplacer Yamagishi, Shigehiro, Bruno Mendes, Sugimoto Oui Croux.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Guêpe de Fukuoka il s’est classé cinquième du tableau avec 29 points. Pour sa part, Yokohama Avec ce point atteint, il a atteint la dix-neuvième place avec sept points après le match.

Lors du prochain match de la compétition, le Yokohama fera face au Crevette Osaka et le Guêpe de Fukuoka jouera contre lui Oita Trinita, les deux matchs se joueront à domicile.

Fiche techniqueYokohama:Ichikawa, Hogang, Takahashi, Daiki Nakashio, Maejima, Tezuka (Hakamata, min 92), Tatsuki Seko, Takagi (Takeda, min 70), Maguinho (Ogawa, min 92), Kleber et Matsuura (Germain, min 70) )Guêpe de Fukuoka:Murakami, Douglas Grolli, Nara, Wako, Salomonsson, Hiroyuki, Shigehiro (Watari, min.76), Sugimoto (Ishizu, min.84), Croux (Yuzawa, min.84), Yamagishi (Juanma, min.64) et Bruno Mendes (Tanabe, min.76)Stade:Stade de football NHK Spring MitsuzawaButs:Kleber (1-0, min.26) et Bruno Mendes (1-1, min.59)