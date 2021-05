Répartition des points sur le terrain de football de La Baluga: Balmaseda 2-2 Santurtzi

19/05/2021 à 22:44 CEST

le Balmaseda et le Santurtzi à égalité à deux lors de la réunion tenue ce mercredi dans le Terrain de football La Baluga. le Balmaseda est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre le Sodupe par un score de 3-0. De la part de l’équipe visiteuse, le Santurtzi Il est venu de battre 4-1 dans son fief à Urgatzi KK lors du dernier match organisé. Après le match, l’équipe valmasedano était en septième position, tandis que le Santurtzi, pour sa part, est le premier à la fin de la partie.

La rencontre a commencé de manière imbattable pour lui Santurtzi, qui en a profité pour ouvrir le tableau de bord grâce à un objectif de Galder à la 37e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée sur un score de 0-1.

Après la moitié du match est venu le but de l’équipe de Valmasedano, qui a mis les tables avec un but de Aitor à la 56e minute. Par la suite, l’équipe locale a marqué à la 65e minute grâce à un but de Arkarazo. L’ensemble Santurzano a mis les tables à travers un peu Arambarri peu avant la fin, précisément en 89, mettant ainsi fin à l’affrontement avec un score de 2-2 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Balmaseda de Pablo Palacio soulagé Julen Barron Oui Jon pour Aitor Oui Corral, tandis que le technicien du Santurtzi, Pablo Palacio, a ordonné l’entrée de Unai, Beñat, Varela, Kepa et Iker Salvador fournir Aguiar, Raul Alvarez, Mikel, Jonan Herrero Oui Soraluze.

L’arbitre a donné un carton jaune à Pablo Rodriguez, Arribalzaga Oui Maka par l’équipe locale déjà Raul Alvarez, Mikel, Jonan Herrero Oui Kepa par l’équipe de santurzano.

Pour le moment, le Balmaseda obtient 25 points et le Santurtzi avec 34 points.

Le lendemain, l’équipe de Valmasedano jouera dans leur stade contre lui SCD Durango, Pendant ce temps, il Santurtzi cherchera la victoire loin de chez lui contre Somorrostro.

Fiche techniqueBalmaseda:Bruno, Maka, Arkarazo, Mikeldi, Corral (Jon, min.84), Gari, Infante, Padu, Aitor (Julen Barrón, min.78), Herreros et ArribalzagaSanturtzi:Delri, Aguiar (Unai, min.46), Soraluze (Iker Salvador, min.76), Arambarri, Méndez, Mikel (Varela, min.56), Álvaro Marroquín, Romero, Galder, Raúl Álvarez (Min.56) et Jonan Herrero (Kepa, min 71)Stade:Terrain de football La BalugaButs:Galder (0-1, min.37), Aitor (1-1, min.56), Arkarazo (2-1, min.65) et Arambarri (2-2, min.89)