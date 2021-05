Répartition des points sur le terrain de football de Vallecas: Rayo Vallecano 1-1 Leganés

10 mai 2021 à 21h01 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Terrain de football de Vallecas et qui a fait face au Foudre et à Leganes il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Vallecano Ray voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre lui Sabadell par un score de 2-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Leganes a récolté un nul nul contre le Sportif réel, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Avec ce résultat, l’équipe locale était en septième position, tandis que le Leganes il est arrivé à la quatrième place à la fin du match.

Le match a commencé de manière positive pour l’équipe de Madrid, qui a sorti la lumière avec un but de Miguel de la Fuente à la 13e minute, terminant la première période avec un résultat de 0-1.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Vallecano, qui a égalisé grâce à un but du point de penalty de Oscar Trejo à la 58e minute, concluant le match avec un score final de 1-1.

Le technicien de la Foudre, Andoni Iraola, a donné accès au champ à Andres Martin, Yacine Qasmi Oui Miguel Angel Guerrero remplacer Isi Palazon, Oscar Valentine Oui De bébé, tandis que du côté du Leganes, Asier Garitano remplacé Sergio Gonzalez, Sabin mérinos, Ruben Pardo, Kevin Bua Oui Rodrigo Tarin pour Kenneth Omeruo, José Arnaiz, Miguel de la Fuente, Javier Eraso Oui Javier Aviles.

L’arbitre a averti Alejandro Catena, Oscar Valentine Oui Oscar Trejo par le Foudre déjà Sergi Palencia, Javier Eraso Oui Javier Aviles par l’équipe de Madrid.

Avec cette cravate, le Vallecano Ray il a été placé à la septième position du tableau avec 58 points. Pour sa part, Leganes avec ce point il est resté en quatrième position avec 63 points, occupant une place d’accès à la promotion des séries éliminatoires en Première Division à la fin du match.

Le lendemain, le Vallecano Ray jouera contre lui CF Fuenlabrada loin de chez soi et Leganes jouera son match contre lui Logroñés à la maison.

Fiche techniqueVallecano Ray:Stole Dimitrievski, Luis Advíncula, Alejandro Catena, Esteban Saveljich, Francisco García, Isi Palazon (Andrés Martín, min.66), Óscar Trejo, Óscarín (Yacine Qasmi, min.76), Santi Comesana, Álvaro García et Baby (Miguel Ángel) Guerrero, min 84)Leganes:Asier Riesgo, Sergi Palencia, Javier Hernández Carrera, Kenneth Omeruo (Sérgio Gonzalez, min.37), Jonathan Silva, Javier Avilés (Rodrigo Tarín, min.84), Javier Eraso (Kevin Bua, min.83), Rubén Pérez, Gaku Shibasaki, José Arnaiz (Sabin Merino, min.46) et Miguel de la Fuente (Rubén Pardo, min.68)Stade:Terrain de football de VallecasButs:Miguel de la Fuente (0-1, min.13) et Óscar Trejo (1-1, min.58)