Répartition des postseason BFW 2020-21 – Travaux de football bavarois

La saison terminée, il est temps de faire une rétrospective. Le Bayern Munich n’a pas pu recréer le succès de 2019-20, mais la saison 20-21 était encore assez excitante en soi. Les conditions de jeu uniques ont posé des problèmes particuliers à l’équipe et à l’entraîneur, en particulier l’incroyable encombrement des matchs qui a miné la forme physique de l’équipe.

Il y a eu beaucoup de hauts et de bas, et une tonne de joueurs partants cette année. Cela a également fini par être la dernière année de Hansi Flick en charge, ce qui n’est pas quelque chose à quoi personne ne s’attendait quand il a remporté son triplé. Il a au moins ajouté les deux Supercoupes, une Coupe du monde des clubs et un dernier titre de Bundesliga avant de partir – mais c’est toujours une énorme perte pour l’équipe.

Quoi qu’il en soit, découvrez notre couverture complète de la répartition des séries éliminatoires du Bayern Munich ici. Nous avons nos notes habituelles des joueurs, une équipe de la saison et bien d’autres choses de prévu ! Cela devrait être suffisant pour nous aider jusqu’à ce que les Euros commencent.