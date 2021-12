Répartition des principales tendances YouTube de 2021

C’est pour ça que nous sommes là !

À l’approche de la nouvelle année, YouTube a publié son classement annuel des vidéos les plus tendances de 2021 et – comme les 11 derniers mois lui-même – la liste est pleine de surprises.

Alors qu’il est sûr de dire que Olivia Rodrigo a connu une année énorme – recevant sept nominations aux Grammy, y compris dans les catégories « quatre grands » – le chanteur de 18 ans n’a atterri qu’à la neuvième place du Top 10 des vidéos musicales tendance de YouTube aux États-Unis avec un « permis de conduire ». Le weekend, dont le tube « Blinding Lights » était sans doute l’une des meilleures chansons de 2020, a obtenu la deuxième place avec « Save Your Tears », tandis que Lil Nas XLe single « Montero (Call Me by Your Name) de « Montero (Call Me by Your Name) », qui a battu tous les records, est arrivé en deuxième position.

Alors, qui avait le clip le plus tendance de 2021 ? Selon YouTube, cet honneur est allé à Winnie l’ourson, dont les visuels « Back In Blood » avec Petit dur a recueilli plus de 211,3 millions de vues depuis sa sortie le 2 janvier.