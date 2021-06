Répartition des séries BFW : la plus grosse déception du Bayern Munich

Le Bayern Munich a connu une saison extrêmement réussie et de nombreux joueurs ont réalisé d’excellentes campagnes, mais d’autres n’ont pas tout à fait été à la hauteur des normes en place.

Lorsque vous évaluez ce qui constitue une déception, vous pouvez vraiment choisir des performances sur et en dehors du terrain. La première campagne de Leroy Sane a-t-elle été décevante ? La première année de Niklas Süle après une opération du genou n’a-t-elle pas été à la hauteur de ce que vous aviez en tête pour lui ? Est-ce que d’autres transferts vous ont laissé tomber ?

Pour notre personnel, les réponses ont varié :

Chuck Smith

Marc Roca : Qui? N’est-ce pas? Roca n’a pas pu percer cette saison et n’a pas réussi à impressionner Hansi Flick. À 8 millions d’euros, il était une option de profondeur bon marché, mais penser que le Bayern a presque fait des folies jusqu’à 40 millions d’euros sur lui au cours de l’été 2019 semble insensé. Quoi qu’il en soit, Roca n’a rien fait et on ne pouvait pas compter sur lui même lorsque des joueurs comme Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Corentin Tolisso ont été agressés.

Ineednoname

Douglas Costa : Je pensais qu’il serait bon. Au lieu de cela, il était le pire joueur de l’équipe par une certaine marge. Étant donné qu’il connaissait déjà l’équipe et venait d’une équipe décente comme la Juventus, vous vous attendriez à plus du Brésilien. Nous avons dû payer 11 millions de dollars de salaire pour ce type – de l’argent à la poubelle.

Douglas Costa a laissé tomber ses supporters avec une saison médiocre et marquée par les blessures. Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Samrin

David Alaba : C’est forcément une opinion ridiculement impopulaire, mais je ne dis cela qu’en raison des normes de cohérence incroyablement élevées que David Alaba lui-même a établies au fil des ans. Son incohérence au sein de la défense du Bayern a vraiment coûté cher à l’équipe ; il ne s’est ressaisi que tard dans la saison. Cela s’est joué entre Benjamin Pavard (une saison très stop-start) et Alaba pour moi, d’autant plus que Pavard a établi des normes si élevées la saison dernière. Mais Pavard est encore jeune en termes de carrière au Bayern et continue de grandir. Alaba est un joueur établi du Bayern depuis des années et, s’il y avait un besoin de cohérence de la part d’un défenseur, c’était cette saison. Alaba n’a en aucun cas connu une mauvaise saison. Selon le niveau d’un défenseur moyen, il a connu une bonne saison, bien qu’un peu rude. Mais selon ses normes et les normes du club, Alaba a connu une saison qu’il voudra oublier rapidement.

RuneRoiThor

Douglas Costa : Le prêt du Brésilien pour être une autre option sur les ailes semblait être une bonne décision économique au moment de son arrivée. Cependant, Costa n’a largement réussi à impressionner ni l’entraîneur ni les fans. Alors que Flick a à peine donné quelques minutes à Costa, l’ailier a gaspillé et semblait être sur une page différente du reste de l’équipe. Au fur et à mesure que la saison avançait, l’attitude et les performances de Costa donnaient l’impression d’un joueur attendant la fin de la saison.

Nounours Fils

David Alaba : Les goûts de Douglas Costa et Bouna Sarr étaient objectivement pires qu’Alaba, des miles pires, en fait. Mais personnellement, mes espoirs pour les deux joueurs n’étaient pas si grands. Ils ont été recrutés comme joueurs provisoires pour réchauffer le banc et n’interviennent qu’en cas de blessure ou de suspension, ce qu’ils ont fait (pas qu’ils aient fait du bon travail). Alaba, en revanche, était notre défenseur central partant, celui qui avait été en excellente forme la saison précédente. Cette saison, cependant, il était l’ombre de lui-même, faisant des erreurs inhabituelles et inutiles. En outre, il a terminé son séjour avec le Bayern sur une note amère avec des rumeurs de salaire et de transfert imprégnant constamment l’équipe tout au long de la saison. Alors que les adieux de Jerome Boateng et Javi Martinez me tiraient le cœur, ceux d’Alaba ne m’ont pas vraiment fait ressentir ce que j’ai fait pour les autres. Il y avait tellement de façons qu’il aurait pu se séparer à l’amiable du Bayern, mais je suppose que nous ne le saurons jamais.

La dernière saison de David Alaba avec le Bayern Munich n’a pas été à la hauteur du standard qu’il s’était fixé. Photo par Alexander Hassenstein/.

Fergus

Serge Gnabry : L’ailier allemand était beaucoup trop incohérent et beaucoup trop souvent dans la salle des blessures du Bayern Munich la saison dernière. Gnabry était l’une des vedettes de la saison historique des triples 19-20 du Bayern, mais il manquait ses chaussures de finition et sa prise de décision de la saison précédente. Hormis quelques performances éphémères exceptionnelles, Gnabry était incroyablement frustrant à regarder, son jeu égoïste devenant parfois insupportable.

