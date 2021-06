Répartition des séries BFW : le joueur défensif le plus remarquable du Bayern Munich

Ce n’était pas une saison record pour le groupe défensif du Bayern Munich.

En proie à des blessures, à des problèmes de communication et à des combats avec une mauvaise forme, à peu près tout le monde dans le groupe défensif a parfois eu des difficultés. Incroyablement, cependant, chaque membre de l’unité a également brillé pendant des étirements.

Avec les tactiques de haut niveau de Hansi Flick difficiles à gérer parfois, le groupe défensif a finalement réalisé plus de bonnes performances que de mauvaises et a probablement attrapé plus de chaleur en tant qu’unité qu’il ne le méritait.

Quand il s’agit de sélectionner qui était le meilleur de ce lot au cours de la saison, ce n’était pas une décision facile. Voyez nos employés sélectionnés et dites-nous votre choix!

Chuck Smith

Manuel Neuer : C’était incroyablement difficile parce que je sentais vraiment que chaque membre du groupe défensif avait des périodes incroyables de hauts et de bas. Benjamin Pavard a connu un mauvais départ face aux séquelles d’une blessure, mais s’est rétabli pour réaliser une excellente deuxième partie de saison. Niklas Süle a ébloui par sa polyvalence et avait le don de faire de gros jeux, mais avait aussi quelques ratés regrettables. Jérôme Boateng était probablement le plus régulier du lot, mais s’est souvent retrouvé dans des positions précaires. Une fois qu’il a fini de gérer son avenir, David Alaba était nettement meilleur, mais a fait l’un de ses meilleurs travaux de la saison au milieu de terrain. Quant à Alphonso Davies, le talentueux Canadien a eu du mal à retrouver sa forme 2019/2020. Alors… pour moi, Manuel Neuer était le choix évident. Ce n’était pas sa meilleure saison, mais il a gardé l’équipe ensemble à des moments où elle aurait pu s’effondrer et s’est révélée importante plusieurs fois lorsque l’équipe avait besoin de lui.

Ineednoname

Lucas Hernandez : Je ne dirais pas qu’aucun défenseur n’a été exceptionnel cette saison, mais Lucas était probablement le plus constant. Il était au moins décent dans toutes ses performances, ce qui est plus que ce que l’on peut dire pour la plupart de nos défenseurs. Si Hansi l’avait joué plus souvent au CB, nous aurions peut-être plus de performances à juger, mais pour l’instant il reste notre meilleur défenseur.

Samrin

Lucas Hernandez : Le prix le dit et nous le savons tous : il est le meilleur défenseur du Bayern à un kilomètre ; il a réalisé de grandes performances chaque fois qu’il était appelé et était assez solide chaque fois qu’il était sur le terrain. Son attitude était également exceptionnelle – il a tout donné dans chaque défi. J’ai tout aimé du mandat de Hansi Flick au Bayern, mais j’ai une petite critique à son égard – j’aurais aimé qu’il ait commencé Lucas plus souvent.

Schnitzel01

Lucas Hernandez : Encore une de ces évidences. Ce n’est un secret pour personne que je suis un ÉNORME fan de Lucas. C’est un joueur tellement brillant… s’il était italien, il aurait déjà été baptisé une incarnation Nesta/Cannavaro. Son style de jeu ressemble à celui des légendes italiennes endurcies au combat, mais avec quelques caractéristiques supplémentaires qui font de lui un joueur si puissant, certains d’entre eux étant de bonnes capacités de passes, de vision et de dribble. L’homme est un cauchemar absolu à affronter en tant qu’attaquant, et il a empoché certains des meilleurs joueurs, dont Ronaldo (France contre Portugal, pause internationale) et Neymar + Mbappe (ce glorieux match retour contre le PSG).

Il ne recule devant personne. Il est là pour se battre pour sa place et faire sienne la position LCB. Honnêtement, je ne comprends toujours pas pourquoi il n’a pas eu plus d’opportunités sous Flick, mais je suis heureux qu’il ait beaucoup plus d’occasions d’impressionner la saison prochaine. Nous avons besoin d’un nouveau leader défensif pour amener la défense à de grands sommets, et j’espère que Lucas s’avérera être exactement cela.

RuneRoiThor

Lucas Hernandez : Un autre choix évident. Même en saison régulière, Lucas aurait été un prétendant au titre de défenseur le plus remarquable avec le genre de performances absolument solides qu’il a fournies la saison dernière. Cependant, étant donné que ce fut l’une des pires saisons défensivement pour le Bayern, Lucas est le choix évident. Le Français s’est avéré être le seul défenseur fiable à qui on pouvait faire confiance pour tenir tête à une opposition qui exploitait efficacement la highline du Bayern.

Lucas s’est démarqué par sa résilience, sa capacité de tacle, ses défis aériens et son style de jeu sans fioritures. Ses capacités et sa classe étaient à l’honneur dans ses performances contre le PSG. Le joueur de 25 ans était extraordinaire face à des joueurs de classe mondiale tels que Cristiano Ronaldo, Mbappe et Neymar. Il est définitivement à surveiller sous Nagelsmann.

Jack Laushway

Lucas Hernandez : C’est un choix facile. Lucas valait le gros prix, après tout. Il lui a fallu un certain temps pour s’installer au club, mais il a été brillant la saison dernière. Dans une année avec des problèmes défensifs majeurs, il était notre diamant brut. Fiable et cohérent.

J’aurais juste aimé que nous l’ayons vu plus cette saison, mais je m’attends à ce qu’il soit le leader du Bayern dans les années à venir. J’ai hâte de voir ce que Nagelsmann va retirer du défenseur français.

Nounours Fils

Manuel Neuer : Si les gardiens comptent comme défenseurs, il est le choix évident. Il était le seul joueur défensif qui n’a pas eu une saison médiocre à supérieure à la moyenne. Même lorsque la défense concédait chance après chance, Neuer arrivait souvent avec des arrêts exceptionnels qui ont sauvé le Bayern une tonne de points. Compte tenu du temps qu’il passe en dehors de la surface de réparation, je dirais qu’il se qualifie définitivement comme défenseur central auxiliaire.

Sinon, mon choix serait Lucas Hernandez. Sa forme est revenue et il n’a pas eu beaucoup de mauvais matchs cette saison. Il sera intéressant de voir comment il se comportera en tant que LCB de départ la saison prochaine.

Fergus

Jérôme Boateng : Hansi Flick a qualifié Boateng de défenseur central le plus constant de la saison en 2020/2021, et il avait raison. L’Allemand était phénoménal et confortablement le meilleur défenseur du Bayern de la campagne. Poursuivant sa nouvelle stabilité retrouvée à partir de 2019/2020, Boateng débordait de classe et de décorum à chaque fois sur le terrain, mettant en valeur sa capacité de passe inégalée et sa lecture fantastique du jeu. C’est incroyable de voir à quel point les gens ont sous-estimé Boateng étant donné son importance pour l’équipe du Bayern au cours des dernières saisons. En termes simples, l’équipe a rarement été aussi bonne quand il n’a pas été sur le terrain. Le refus d’offrir Boateng était irrespectueux après une campagne aussi forte et il est clair de voir pourquoi une telle décision serait si bouleversante pour Flick.

