Répartition des séries BFW: le joueur du Bayern Munich que nous sommes les plus impatients de regarder la saison prochaine

S’il y a une chose que le Bayern Munich offre à ses fans, c’est beaucoup d’espoir pour la saison prochaine, surtout en ce qui concerne la qualité des joueurs de l’équipe.

Pour cette catégorie, nous cherchons à savoir qui la plupart des gens ont hâte de voir la saison prochaine. Robert Lewandowski pourrait-il chasser en battant son propre record de buts en Bundesliga ? Certaines personnes sont-elles impatientes de voir comment évolue Jamal Musiala ? Ou… d’autres sont-ils impatients de voir comment Dayot Upamecano s’acclimate à la Bavière ?

Ce ne sont que trois options, mais il y en a beaucoup plus. Voici les joueurs que notre staff a hâte de voir la saison prochaine :

Chuck Smith

Léon Goretzka : Plus que n’importe quel joueur, Goretzka a fait « le saut » au cours des deux dernières saisons. Autrefois une réflexion après coup dans le milieu de terrain du Bayern Munich, Goretzka semble sur le point de poursuivre son ascension rapide et de devenir une présence encore plus dominante… et j’ai hâte de le voir.

Ineednoname

Jamal Musiala : Julian Nagelsmann est réputé pour travailler avec de jeunes talents, et Musiala est l’un des jeunes les plus brillants que nous ayons eu en Bundesliga depuis un certain temps déjà. Il n’a que 18 ans et il a beaucoup de place pour grandir, au propre comme au figuré. S’il est bien géré, il pourrait même éclipser certains de ses compatriotes les plus expérimentés.

Samrin

Omar Richards : De nombreux arrière droit/arrière gauche fantastiques ont pris le terrain pour le Bayern au fil des ans – Joshua Kimmich, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Holger Badstuber (plus d’arrière central que d’arrière gauche), Benjamin Pavard et Alphonso Davies sont certains des plus récents, certains plus légendaires que les autres bien sûr. Richards peut jouer comme arrière gauche; Je ne sais pas s’il sera utilisé là-bas, mais je me demande vraiment en quoi consiste sa signature. Je me demande s’il s’épanouira comme Davies ; Je me demande si nous devrons attendre une saison pour le voir entrer en action. Je me demande si le fait d’être dans un club avec une riche histoire d’arrières gauche et droit conduira Richards à en devenir un lui-même sur toute la ligne.

Schnitzel01

Lucas Hernandez : L’un des meilleurs CB au monde à son époque, le Français n’a tout simplement pas eu suffisamment d’opportunités pour nous impressionner de manière constante. Il a constamment été mis sur le banc en faveur d’Alaba, ce qui est une décision qui me perturbe encore aujourd’hui. Cependant, à l’avenir, je suis super excité de le voir émerger potentiellement comme le leader défensif dont le Bayern a besoin et montrer au monde pourquoi le Bayern a payé 80 millions pour ses services. Il l’a en lui ; il a juste besoin de plus pour nous montrer ce qu’il a. Et j’ai un très bon pressentiment pour la saison prochaine.

RuneRoiThor

Serge Gnabry : La saison passée n’a jamais vraiment vu le vrai Serge Gnabry. Kingsley Coman a été l’ailier vedette à Munich pendant la majeure partie de la saison. Après un triplé, des problèmes personnels présumés à gérer et un emploi du temps chargé auraient pu contribuer à la longue baisse de forme de Gnabry.

Une saison fraîche avec une pleine période de pré-saison, couplée à l’arrivée de Julian Nagelsmann est l’occasion idéale pour Serge de rebondir. Sa contribution aux buts et sa létalité dans la surface ont particulièrement manqué en quart de finale contre le PSG. Ayant déjà joué sous Nagelsmann et avide de revenir, Gnabry est certainement l’un des joueurs les plus excitants à surveiller au cours de la nouvelle saison.

Jack Laushway

Lucas Hernandez : L’année dernière, Lucas a enfin donné un aperçu de ce qui allait arriver pour le défenseur français. Il était à la fois exceptionnel et constant, cependant, il n’a pas eu assez de temps sur le terrain pour vraiment prendre son envol.

La saison prochaine, cela changera certainement. Nous savons tous que Nagelsmann doit revitaliser cette défense, et sans aucun doute, Hernandez sera un élément majeur de ce plan. Il a tout le potentiel pour devenir le prochain grand leader de la ligne de fond du Bayern. Je suis très heureux de le voir livrer d’autres performances de classe mondiale.

Dites-nous qui vous avez hâte de regarder la saison prochaine :

