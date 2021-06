Répartition des séries BFW : le joueur le plus utile du Bayern Munich

Il existe un million de façons différentes de définir la valeur par rapport à une équipe de football. Le meilleur buteur est-il ? Le meilleur joueur d’équipe ? Le défenseur le plus redoutable ? Le gardien de but?

La beauté est vraiment dans l’œil du spectateur lorsqu’il s’agit de valeur.

Au Bayern Munich, il y a un certain nombre de joueurs dont la valeur est immense. Mais qui était le plus précieux de tous ? C’est ce que nos employés ont proposé…

Chuck Smith

Robert Lewandowski: Une saison record devrait suffire à remporter le prix, mais son absence contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions a vraiment montré à quel point le hitman polonais détient au Bayern Munich. Dans une équipe remplie d’étoiles, la plus brillante manquait – et cela se voyait. Sans Lewandowski, le Bayern Munich est toujours une grande équipe. Avec Lewandowski, le Bayern Munich est champion du monde des clubs.

De nombreux membres du personnel de BFW ont sélectionné Thomas Müller comme MVP du Bayern Munich. Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Ineednoname

Thomas Muller : Cela peut sembler étrange de choisir quelqu’un d’autre que Robert Lewandowski pour la machine à sous MVP, mais nous devons nous rappeler que c’est censé être le joueur le plus précieux, pas le meilleur dans l’ensemble. Avec ce critère à l’esprit, personne au Bayern Munich n’est plus précieux que Thomas Müller. Il est le principal fournisseur de l’équipe, le deuxième meilleur buteur, l’organisateur tactique sur le terrain et dicte le pressing de l’équipe. Son impact sur le système est inégalé, c’est pourquoi Hansi Flick le considère comme le bras droit de l’entraîneur. Thomas Müller est clairement le MVP du Bayern.

Samrin

Josué Kimmich : Cette catégorie est incroyablement difficile à choisir mais elle s’est jouée pour moi entre Kimmich, Manuel Neuer et Thomas Müller. J’ai pensé au joueur dont l’absence entraînerait l’effondrement complet du Bayern et c’était Kimmich pour moi. L’absence de Müller peut être quelque peu atténuée par Jamal Musiala ; L’absence de Neuer peut être partiellement compensée par une défense qui fonctionne bien (allez-y et riez autant que vous voulez); Je n’ai pas mentionné Robert Lewandowski mais un attaquant remplaçant comme Eric Maxim Choupo-Moting peut compenser dans une certaine mesure. Cependant, sans Kimmich, le milieu de terrain meurt complètement. Leon Goretzka est excellent mais son absence peut être mieux compensée que celle de Kimmich. Juste d’un cheveu et pour différer de l’opinion d’Ineednoname ici, je vais choisir le milieu de terrain défensif du Bayern pour MVP.

Schnitzel01

Robert Lewandowski: Le meilleur joueur du Bayern cette saison est aussi mon MVP. Vous le sortez, l’attaque du Bayern tombe de plusieurs crans. Oui, l’équipe est toujours formidable, mais nous avons vu ce que le Bayern a raté lors du match nul contre le PSG. Vous pouvez générer autant d’occasions que vous le souhaitez, mais sans le meilleur attaquant du monde à l’avant, vous ne pouvez pas vous assurer qu’ils finissent au fond des filets. Son absence a fait la différence entre des titres UCL consécutifs et une saison «médiocre» qui n’a vu l’équipe remporter que la Bundesliga.

Lewandowski est apparu dans chaque match dans lequel il a joué, chacun. Il n’y a personne sur la planète aussi cohérent que lui. Sans lui, le Bayern n’a pas l’avantage, ce “facteur X” que tant d’équipes aimeraient avoir. Barcelone a eu un premier Messi en 2015 qui les a amenés à des hauteurs inimaginables, Ronaldo a porté le Real Madrid à trois victoires consécutives en UCL, également le plus grand succès qu’un club ait connu après 2000. Lewandowski est ce gars pour nous maintenant, et il ne montre aucun signe d’arrêt . Quelle chance nous avons de le voir jouer pour le rouge bavarois.

Les membres du personnel les plus intelligents de BFW ont-ils choisi Robert Lewandowski comme MVP? Vous nous le dites.Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Fergus

Thomas Muller : Müller est la seule réponse correcte ici. De loin le joueur le plus crucial du Bayern, son importance se présente sous diverses formes. Tout d’abord, sa polyvalence : Müller est habile à jouer les faux 9, 10, 8 et les deux positions des ailes et change fréquemment entre ces positions sur le terrain. De plus, son entente avec Lewandowski est une grande partie de l’excellence du Pôle. Personnellement, je ne pense pas que Lewandowski soit aussi bon sans Müller.

Une autre raison pour laquelle Müller doit être MVP est son leadership et ses caractéristiques. Chef d’orchestre de la merveilleuse symphonie du Bayern Munich, Müller contrôle tous les aspects du jeu de l’équipe, des mouvements offensifs à une grande partie de la défense du Bayern sous forme de pressing. L’Allemand dégingandé court autour du terrain, hurlant des instructions, avec l’enthousiasme d’un jeune de 19 ans à ses débuts, c’est tout simplement sensationnel comment il parvient à le faire encore à son âge.

Certains diront que Kimmich ou Lewandowski sont de meilleurs footballeurs, et ils pourraient très bien avoir raison. Cependant, pour MVP, il faut regarder leur impact sur l’équipe dans son ensemble, et pour cela, personne n’en a un plus grand que Müller. Le cœur et l’âme du Bayern sont l’arme la plus précieuse de l’équipe.

RuneRoiThor

Manuel Neuer : Au fil des siècles, le Bayern Munich a toujours été l’une de ces équipes dans lesquelles il est difficile de distinguer un MVP. La saison dernière a également compté plusieurs joueurs importants qui ont livré des performances exceptionnelles. Cela dit, si un joueur devait être choisi comme le plus précieux et le plus crucial, c’est bien le capitaine Manuel Neuer. Il était tout simplement magique et inestimable quand il s’agissait de renflouer une défense pratiquement inexistante à maintes reprises. Trop souvent, c’est le gardien vedette de Munich qui a réalisé des arrêts miraculeux pour garder le Bayern dans le match et remporter des victoires importantes. Les arrêts d’embrayage de Neuer ont assuré que le Bayern ne perdait pas son élan dans la course au titre et que la Bundesliga n’avait pas de nouveau champion.

Nounours Fils

Manuel Neuer : Ce fut un choix difficile car Robert Lewandowski, Thomas Müller et Joshua Kimmich ont été stellaires cette saison. Mais Neuer prend le gâteau pour moi en raison de sa valeur inestimable en défense. Match après match, il a réussi arrêt après arrêt, certains faciles, d’autres un peu plus difficiles et d’autres tout simplement scandaleux. C’est grâce à l’héroïsme de Neuer que la ligne arrière du Bayern a pu sauver le peu de dignité dont elle disposait et que le Bayern pouvait conserver la Meisterschale à la fin de la saison. De plus, Neuer était le joueur le plus fiable de l’équipe, d’autres étant victimes de maladies, de blessures, de suspensions, etc. Neuer n’a raté que quatre matchs toute la saison, trois fois dans des matchs en caoutchouc morts et une fois contre des adversaires de cinquième niveau. Il mérite amplement le brassard de capitaine, et le Bayern a la chance d’avoir le meilleur gardien du monde entre les bâtons.

Dites-nous ce que vous en pensez dans le sondage et dans les commentaires ci-dessous !

Sondage

Répartition des séries BFW : qui était le joueur le plus utile du Bayern Munich cette saison ?

Robert Lewandowski (0 voix)

Lucas Hernandez (0 voix)

Benjamin Pavard (0 voix)

Alphonse Davies (0 voix)

Quelqu'un d'autre….dites-nous dans les commentaires ci-dessous !