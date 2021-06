Répartition des séries BFW : le joueur offensif le plus remarquable du Bayern Munich

Une catégorie sur le joueur offensif le plus remarquable du Bayern Munich ? Euh… il n’y a peut-être qu’une seule bonne réponse : Robert Lewandowski.

Lewandowski a connu une saison record et est sans doute le meilleur joueur sur Terre depuis au moins les deux dernières saisons. Cependant, il est possible que tout le monde ne partage pas cet avis, alors voyons ce qu’en pense notre personnel et ce que VOUS pensez aussi…

Chuck Smith

Robert Lewandowski: Briseur de record? Vérifier. Force innarêtable? Vérifier. Le meilleur joueur sur Terre ? Vérifier. Oui, Lewandowski est le seul appel correct ici.

Ineednoname

Robert Lewandowski: C’est la seule bonne réponse. Battre un record presque aussi vieux que mon père est sacrément génial, je suis content de l’avoir vu jouer de mon vivant.

Samrin

Robert Lewandowski: Évidemment! Mais, je veux partager un peu d’amour ici; Serge Gnabry, malgré ses incohérences, est le deuxième meilleur buteur du Bayern je pense et, lorsque ses buts se sont taris, le Bayern a souffert. Son absence s’est surtout fait sentir lors d’une rencontre avec le PSG dont il avait désespérément besoin. Jamal Musiala a connu une saison exceptionnelle et devrait ajouter plus d’apparitions à son nom la saison prochaine – je peux le voir comme un successeur naturel de Thomas Müller à l’avenir ou au moins comme une option de sauvegarde pour le Raumdeuter. Eric Maxim Choupo-Moting a fait un excellent travail chaque fois qu’il a été appelé et s’est mérité à juste titre une prolongation de deux ans. Kingsley Coman a commencé comme un joueur qui avait marqué lors d’une finale de Ligue des champions mais s’est essoufflé au milieu, terminant néanmoins fort. Leroy Sané n’a pas connu une mauvaise saison étant donné que c’était sa première et devrait montrer davantage de son talent la saison prochaine.

D’une manière ou d’une autre, le personnel de BFW est d’accord sur celui-ci. Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Schnitzel01

Robert Lewandowski: Ce n’est même pas proche. Lewandowski gagne par miles pour moi. Le meilleur footballeur du monde ne peut tout simplement pas être snobé. Le jeu de Lewandowski s’est amélioré à pas de géant au fil des ans dans la mesure où je ne suis pas sûr qu’il y ait un domaine où il puisse encore s’améliorer (et je ne serai pas surpris s’il est encore meilleur la saison prochaine). Il continue en quelque sorte à battre des records et à dépasser les attentes. Honnêtement, je me sens honoré de vivre à une époque qui me permet d’être témoin de ce phénomène.

RuneRoiThor

Robert Lewandowski: Sans aucun doute, incontestablement c’est le meilleur numéro 9 au monde qui prend cette récompense de loin. 41 buts en 29 matchs, un exploit phénoménal pour battre le record du légendaire Gerd Muller. Ce fut une saison inoubliable pour le prolifique Polonais.

Nounours Fils

Robert Lewandowski: Y avait-il quelqu’un d’autre ? Il a été officiellement proclamé meilleur footballeur du monde l’hiver dernier, et il l’a prouvé à maintes reprises en marquant un tas de buts cette saison. Le fait qu’il ait battu un record de quarante ans en ne disputant que 29 matches de championnat suffit à le qualifier de meilleur buteur de la planète. Tous les joueurs ne peuvent pas marquer 41 buts en championnat en une seule saison. L’attaque du Bayern a souffert en l’absence de Lewandowski, au point qu’elle leur a coûté une place en quarts de finale de la Ligue des champions (malédiction Andorre). Juste une excellente saison dans l’ensemble de la part du capitaine polonais.

Dites-nous ce que vous en pensez dans le sondage et dans les commentaires ci-dessous !

Sondage

Répartition des séries BFW : le joueur offensif le plus remarquable du Bayern Munich

0%

Robert Lewandowski (0 voix)

0%

Douglas Costa (LOL) (0 voix)

0%

Eric Maxim Choupo-Moting (0 votes)

0%

Quelqu’un d’autre… dites-nous dans les commentaires ci-dessous (0 votes) 0 votes au total Votez maintenant