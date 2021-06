Répartition des séries BFW : le joueur que nous voulons voir transféré du Bayern Munich

Il n’est jamais facile de percer dans le onze de départ au Bayern Munich et certains joueurs l’apprennent à leurs dépens. Pourtant, il pourrait y avoir une opportunité pour plusieurs joueurs qui ont été embourbés sur le banc de s’échapper vers des pâturages plus verts de temps de jeu.

Corentin Tolisso aurait-il besoin d’un nouveau départ ? Chris Richards bénéficierait-il d’un séjour permanent dans un club où il pourrait être un titulaire incontesté ? Le Bayern Munch devrait-il essayer de maximiser la valeur qu’il en retire pour Niklas Süle?

Ce ne sont que quelques options. Découvrez l’avis de notre personnel ci-dessous :

Chuck Smith

Corentin Tolisso : J’aime Tolisso en tant que joueur, mais il a 26 ans, après quelques saisons marquées par les blessures, et a désespérément besoin de faire partie d’une équipe qui l’inclura régulièrement dans le onze de départ. Au Bayern Munich, cela semble extrêmement douteux. Tolisso détient probablement une valeur décente sur le marché malgré ses dernières années difficiles. Il est maintenant temps de voir ce qu’il vaut sur le marché libre.

Ineednoname

Bouna Sarr : Sarr ne semble tout simplement pas avoir la qualité pour jouer pour le Bayern Munich, même en tant que remplaçant. Si le conseil peut récupérer de l’argent en le transférant, il devrait le faire. Il est un poids mort sur le banc.

Samrin

Bouna Sarr : Je déteste rarement les joueurs du Bayern ; Je n’ai presque jamais voulu qu’un joueur parte à moins qu’il n’ait causé des frictions au sein du club. Des joueurs tels que Diego Contento et Andreas Ottl resteront toujours dans les mémoires. Bouna Sarr n’est tout simplement pas quelqu’un à qui je me suis habitué; un défenseur expérimenté de Marseille sur un contrat de quatre ans était censé être plus qu’un remplaçant presque jamais utilisé – c’est exactement ce que Sarr s’est avéré être et on ne peut pas vraiment lui faire confiance dans trop de matchs à venir.

RuneRoiThor

Bouna Sarr : Le joueur de 29 ans n’a tout simplement pas l’air d’appartenir au Bayern. Il n’a pas non plus été aidé par ses collègues défensifs lors de l’une des pires saisons défensives du Bayern au cours de la dernière décennie. Avec la signature d’Omar Richards, les performances encourageantes de Niklas Süle sur le côté droit de la défense et l’arrivée de Julian Nagelsmann, un transfert pour Sarr pourrait être la meilleure décision pour toutes les parties concernées.

Raumdeuter#25

Corentin Tolisso : Il est indéniable qu’un Corentin Tolisso en pleine forme est un milieu de terrain robuste avec un style de jeu élégant. Mais le Français apparaît comme un joueur limité par rapport à Leon Goretzka ou Joshua Kimmich. Alors que Goretzka est devenu l’un des meilleurs milieux de terrain d’Europe, Tolisso semble toujours être le genre de joueur box-to-box adapté à une formation 4-3-3. À ce stade, il n’apporte rien de distinct à la table, avec Kimmich, Goretzka et même Jamal Musiala capables de remplir son rôle de « 8 ». D’un autre côté, le Bayern Munich manque toujours d’un meneur de jeu, qui peut remplacer Joshua Kimmich et un destroyer de secours DM. Son contrat devant expirer en 2023, je pense que cet été est le bon moment pour la direction de tirer profit de Tolisso et de répondre aux véritables besoins du milieu de terrain.

Nounours Fils

Bouna Sarr : Il n’a pas la compétence, ni la capacité de jouer dans un méga-club comme le Bayern. Il était au mieux adéquat, et il était horrible autrement. Même les goûts de Douglas Costa et Corentin Tolisso avaient leurs points lumineux, bien que éloignés les uns des autres, mais Sarr n’en avait même pas. Il est une honte pour le club et le badge, et je parie que même je serais un meilleur arrière droit que lui. Oui moi.

Cela dit, j’aimerais aussi qu’Alexander Nübel soit prêté et acquière l’expérience dont il a besoin et qu’il mérite.

Dites-nous qui vous voulez voir transférer hors du Bayern Munich :

