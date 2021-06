Répartition des séries BFW: le joueur que nous voulons voir transférer au Bayern Munich

Nous savons déjà que le Bayern Munich ne fera pas grand bruit sur le marché des transferts. Avec quelques trous à combler et une profondeur discutable, les Bavarois pourraient chercher à ajouter des talents bon marché à des postes clés.

Pourtant, un budget limité rendra extrêmement difficile pour le Bayern Munich de remplir sa liste. Ci-dessous, notre personnel a noté les joueurs dans lesquels ils souhaitent le plus voir le transfert – certains étaient réalistes, d’autres… pas tellement :

Chuck Smith

Florian Grillitsch, Hoffenheim : J’ai été tenté d’aller avec Ivan Perisic parce qu’il est expérimenté et précieux, mais je ne sais pas si Julian Nagelsmann va déployer un système où Perisic pourrait être utile. Parce que je pense que Corentin Tolisso devrait passer à autre chose et je ne suis pas sûr que Marc Roca puisse percer au Bayern Munich, cependant, j’ai regardé le midfeld central – en particulier un joueur qui a opéré sous Nagelsmann avec beaucoup de succès : Florian Grillitsch. Grillitsch pourrait fournir de la profondeur en tant que “6” ou “8” et parce que Kimmich et Goretzka peuvent tous deux atteindre des rôles plus élevés, Grillitsch pourrait être le type de joueur dont l’équipe a besoin pour un joueur de profondeur expérimenté. Je m’inquiète d’ajouter un autre milieu de terrain relativement jeune – et je préférerais en fait un vétéran plus grisonnant – mais avec un accord expirant en 2022, Grillitsch pourrait être réalisable.

Ineednoname

Callum Hudson-Odoi, Chelsea : Il est génial et tu sais que j’ai raison. Arrêtez de nier la vérité.

Frenkie de Jong aurait fière allure en rouge, hein ?Photo d’Eric Verhoeven/Soccrates/.

Jack Laushway

Frenkie de Jong, FC Barcelona: Il y avait beaucoup de joueurs que j’ai considérés. Au final, je savais que je voulais sélectionner un défenseur central ou un milieu de terrain central. Matthias Ginter serait une excellente option pour un défenseur central, et je pense qu’il pourrait faire de grandes choses sous Nagelsmann. Cependant, j’ai opté pour Frenkie de Jong. Cet adorable produit de l’Ajax pourrait faire des merveilles pour le Bayern, en tant que milieu de terrain incroyablement dynamique. La signature de De Jong permettrait une rotation plus forte pour Leon Goretzka et Joshua Kimmich, allégeant ainsi leur charge. De Jong remplit le même rôle et donne au Bayern la possibilité de venir pendant de nombreuses années, en supposant qu’il reste. C’est une option un peu moins réaliste pour le club, et ne se produirait qu’avec les ventes sortantes de Corentin Tolisso et plus encore. Cependant, si le club peut se le permettre, il aurait un autre joyau dans son milieu de terrain pour la prochaine décennie.

Samrin

Emil Forsberg, RB Leipzig : Je sais que cela n’arrivera pas, mais j’aimerais que ce soit le cas. Il y a une touche de génie chez Forsberg qui est une trouvaille rare – il ne marque pas aussi souvent qu’il le devrait, mais il sait où est le but. Il a des qualités de type Raumdeuter ala Thomas Müller; il peut jouer plus en avant en tant qu’homme cible et il peut jouer en tant que dix. Cela s’est joué entre lui, Jonas Hofmann et Lars Stindl pour moi. Stindl est actuellement le visage du Borussia Mönchengladbach et cela n’arrivera pas, d’autant plus que Stindl est du mauvais côté des 30; Hofmann peut faire des courses intelligentes depuis les profondeurs et peut venir de positions larges – il est assez similaire à certains joueurs que le Bayern a déjà et je ne le vois pas non plus quitter Gladbach, ou, d’ailleurs, je ne peux pas voir le Bayern le poursuivre .

Schnitzel01

Ryan Gravenberch, Ajax : Le Bayern a besoin d’un autre milieu de terrain. J’ai l’impression que le club envisage sérieusement les ventes de Michaël Cuisance, Tolisso et Adrian Fein (qui n’ont pas du tout impressionné) et même si deux d’entre eux ont peut-être encore du temps de leur côté (Cuisance, Fein), ils n’ont toujours pas montré assez pour envisager la possibilité qu’ils aient un haut plafond. Le Bayern devrait être en mesure d’obtenir au moins 35 à 40 millions de dollars de la vente combinée des 3 joueurs, et ils pourraient investir environ 30 millions de ces recettes sur Gravenberch, l’étoile montante de l’Ajax.

Si j’avais eu mon chemin et si le Bayern avait eu beaucoup d’argent, j’aurais demandé l’achat de Marcel Sabitzer de Leipzig, mais en gardant à l’esprit la situation financière, cela ne va pas mieux que le milieu de terrain néerlandais. À seulement 19 ans, il est déjà un pilier du milieu de terrain de l’Ajax et les meilleurs clubs de toute l’Europe se disputent sa signature. Jouant principalement au 6, il est excellent en tant que milieu de terrain défensif avec une grande conscience, une capacité de plaquage et est également rapide avec le ballon. Ses passes, ses dribbles stellaires et sa grande vision lui permettent également de jouer le rôle d’un meneur de jeu profond. En bref, c’est un tout-en-un et les joueurs comme lui sont rares. S’il vient au Bayern, il aurait la chance de perfectionner son métier avec les conseils des meilleurs au monde. Le Bayern doit envisager de le faire venir cet été.

RuneRoiThor

N’Golo Kanté, Chelsea : ‘N’Golo the Omnipresent’ ferait un excellent ajout au milieu de terrain du Bayern. Kanté et ses clones scellaient la ligne de fond de l’opposition, laissant les attaquants bavarois libres de se concentrer davantage sur l’attaque et de marquer à deux chiffres. Simple.

Plus sérieusement, Kanté résoudrait le problème de profondeur actuel qui afflige le Bayern Munich depuis le départ du maestro espagnol Thiago Alcantara. Sa capacité à jouer en tant que 6 ou 8 permettra à l’entraîneur de reposer correctement Kimmich et Goretzka et d’ajouter une autre dimension au style de jeu actuel du Bayern. Cependant, le contrat actuel du Français avec Chelsea qui court jusqu’en 2023, associé à son importance pour leur équipe, en fait malheureusement un transfert de rêve.

Raumdeuter#25

Konrad Laimer, RB Leipzig : En supposant que Thiago Alcântara reste à Liverpool, je pense que Konrad Laimer devrait être notre principale cible de transfert pour cet été. Alors que Marc Roca et Corentin Tolisso sont de grands joueurs dans leurs rôles respectifs, il est devenu évident au cours de la saison 2020/21 que les deux milieux de terrain manquaient de certains attributs qui étaient nécessaires pour exécuter le plan de Hansi Flick à son plein potentiel. Mais il semble que le nouvel entraîneur Julian Nagelsmann appliquera également des principes de pressing similaires à ceux de son prédécesseur.

En ce sens, Laimer répond parfaitement à tous nos besoins en matière d’alignement – un milieu de terrain défensif destructeur (remplacement de Javi Martinez), une machine à presser dynamique qui connaît le double pivot (compatible avec notre système), le favori de Nagelsmann (connaît l’entraîneur), un arrière droit suppléant (joueur polyvalent) et un international autrichien (rappelons que le Bayern n’a jamais remporté un triplé sans un Autrichien). Compte tenu du travail fatigant de nos milieux de terrain, la signature de Laimer pourrait être bénéfique pour offrir du repos à Leon Goretzka ou Joshua Kimmich sans subir de baisse significative de la qualité du milieu de terrain du Bayern.

Sondage

Répartition des séries BFW: le joueur que nous voulons voir transférer au Bayern Munich

1%

Florian Grillitsch, Hoffenheim (6 voix)

9%

Callum Hudson-Odoi, Chelsea (38 voix)

16%

Frenkie de Jong, FC Barcelone (62 voix)

1%

Emil Forsberg, RB Leipzig (4 voix)

8%

Ryan Gravenberch, Ajax (31 voix)

7%

N’Golo Kanté, Chelsea (28 voix)

6%

Konrad Laimer, RB Leipzig (26 voix)

0%

Sven Ulreich, agent libre (2 voix)

0%

Stefan Ortega, Arminia Bielefeld (1 voix)

13%

Florian Neuhaus, Borussia Mönchengladbach (50 voix)

7%

Ivan Perisic, Inter Milan (30 voix)

6%

Milot Rashica, Werder Brême (25 voix)

1%

Niklas Dorsch, Gand (6 voix)

3%

Pedri, FC Barcelone (13 voix)

13%

Achraf Hakimi, Inter Milan (53 voix)

1%

Quelqu’un d’autre… dites-le nous dans les commentaires ci-dessous ! (7 votes) 382 votes au total Votez maintenant