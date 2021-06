Répartition des séries BFW : le milieu de terrain le plus remarquable du Bayern Munich

Peu de joueurs ont patrouillé au milieu de terrain ainsi que Joshua Kimmich et Leon Goretzka du Bayern Munich. Si vous deviez en choisir un, qui diriez-vous qui est le meilleur cette saison ?

Les gens ont donné à Kimmich un statut de dieu dans ces régions, tandis que Goretzka s’est frayé un chemin dans le même royaume. Bien sûr, vous pourriez en fait privilégier les compétences de balle lisse de Jamal Musiala ou la présence défensive de Marc Roca… D’accord, je plaisante, je plaisante.

Aux fins de cet argument, nous avons inclus Thomas Müller parce que son rôle est à parts égales le deuxième attaquant et le milieu de terrain offensif. La polyvalence de Müller et la quantité de terrain qu’il couvre en appuyant et en reculant font de lui le rare joueur qui marche sur la corde raide entre être un milieu de terrain et être un attaquant.

Voyons qui notre personnel a choisi :

Chuck Smith

Josué Kimmich : Je suis un grand fan de Leon Goretzka, mais je pense que Kimmich a été meilleur cette saison, même s’il n’a pas toujours été à son meilleur. Ce fut une année et une saison étranges où des joueurs comme Kimmich et Goretzka ont souvent été invités à changer parfois de rôle de moitié en moitié. Les deux joueurs sont extrêmement flexibles et ont pu avoir un impact sur le jeu en attaque et en défense. Pour mon argent, Kimmich était légèrement mieux.

Joshua Kimmich était un homme clé pour le Bayern Munich au milieu de terrain. Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Ineednoname

Josué Kimmich : Je ne sais même pas pourquoi cela a été choisi comme catégorie, à moins que quelqu’un ne veuille ironiquement voter pour Tiago Dantas ou quelque chose du genre. Dans n’importe quelle autre équipe, Leon Goretzka serait la tête et les épaules au-dessus de tous les autres joueurs (et pas seulement parce qu’il est de la taille de Hulk). Malheureusement pour lui, Joshua Kimmich est le meilleur milieu de terrain du monde.

Samrin

Thomas Muller : Avec un record de 18 passes décisives en championnat, Müller est resté presque aussi constant que la saison dernière. Il a orchestré le Bayern sur le terrain les pires jours et a été essentiel offensivement lors d’une défaite au match aller contre le PSG en Ligue des champions. Il a joué plus profondément au besoin, presque dans un rôle «6» et a vraiment fonctionné comme un meneur de jeu, un deuxième attaquant et un ailier à divers moments de la saison. Étant donné la liberté d’errer, il a fait exactement cela mais n’a pas oublié non plus ses devoirs défensifs. Sa capacité de cap s’est avérée un atout précieux, tout comme son partenariat avec Robert Lewandowski. En fait, ma mémoire me fait maintenant me demander si le meilleur Raumdeuter que j’ai vu était de 2009/2010, de 2012/2013 ou l’actuel, vieillissant comme un bon vin.

Schnitzel01

Josué Kimmich : Oui, je sais qu’il y a aussi un bon argument pour que Leon Goretzka prenne la même place, mais en raison du fait qu’il a raté pas mal de matchs dans la seconde moitié de la saison en raison d’une blessure, Kimmich vient de le couper. Peu de joueurs du Bayern sont plus cohérents et Kimmich a tout donné à chaque fois qu’il était sur le terrain. Ses passes étaient meilleures que jamais, il était excellent pour faire du jeu (troisième passeur le plus élevé de l’équipe) et contrôlait habilement chaque match. Cet homme est le meilleur meneur de jeu/milieu de terrain central au monde en ce moment (oui, il est le meilleur dans les deux emplois, combattez-moi), donc c’est une évidence pour le moment.

RuneRoiThor

Léon Goretzka: Alors que Kimmich et Müller sont les meilleurs prétendants à ce prix pour leurs performances, Goretzka a été l’épine dorsale du Bayern et de l’Allemagne. Leon a supporté le poids des horaires encombrés, jouant parfois jusqu’à 3-4 matchs complets en l’espace de 10 jours. Ajoutez à cela la blessure de Kimmich vers la fin de l’année dernière et l’entêtement de Jogi Löw à ne pas reposer Leon, il est vraiment surprenant de voir à quel point la charge supportée par Adonis du Bayern ne l’a pas épuisé. Leon a non seulement amélioré ses performances de la saison dernière, mais a également été exceptionnellement complet sur le terrain. Ses passes et son marquage ont été cruciaux pendant les périodes où Kimmich était soit blessé, soit indisponible pour jouer le ballon. Ajoutez à cela ses 10 buts et Leon était tout simplement irremplaçable lors de la saison 2020/2021.

Leon Goretzka a poursuivi son ascension dans le royaume des milieux de terrain de classe mondiale. Photo de Roland Krivec/DeFodi Images via .

Raumdeuter#25

Thomas Muller : L’évolution de Thomas Müller d’un attaquant de l’ombre à un milieu de terrain offensif complet (tout en conservant toutes ses qualités de Raumdeuter) au fil des ans a été tout simplement magnifique. Après avoir récolté 21 passes décisives en 2019/20, Müller a fait passer son jeu au niveau supérieur, marquant 11 buts et en servant 18 autres cette saison. Qu’il s’agisse de participer à la construction générale de l’équipe, d’agir comme un pont entre la défense et l’attaque, de livrer des passes finales incisives ou d’utiliser sa conscience spatiale habituelle pour libérer Robert Lewandowski and co. dans la surface de réparation, Müller s’est une nouvelle fois révélé être le cœur de cette équipe de Die Roten. L’Allemand a dirigé son équipe de l’avant et sa compréhension du gegenpress-ing était au cœur des plans de l’entraîneur Hansi Flick. Les pitreries du club en dehors du terrain ont malheureusement coûté à Müller l’entraîneur parfait qu’il pouvait demander à ce stade de sa carrière. Néanmoins, le Bavarois a été phénoménal pour le Bayern Munich en 2020/2021.

Nounours Fils

Thomas Muller : Der Raumdeuter a repris là où il s’était arrêté la saison dernière en devenant le meilleur assistant de Bundesliga deux saisons consécutives. Bien qu’il ait manqué de trois passes décisives à son record de 21 en 2019/20, il était toujours un rouage essentiel de l’attaque du Bayern. Non seulement cela, mais il s’est également aventuré dans d’autres rôles au milieu de terrain, jouant parfois comme un 8 ou même un 6, selon la folie de Hansi Flick à son époque. Ce qui est effrayant, c’est qu’il a fait du très bon travail dans tous ces rôles. Je savais que Müller était polyvalent, mais je ne savais pas qu’il était si bon. Kimmich était excellent et Goretzka était excellent, mais pour moi, Müller était le meilleur milieu de terrain du Bayern de la saison.

Fergus

Thomas Muller : Un choix facile et le seul choix, étant donné à quel point Müller a été spectaculaire la saison dernière. L’Allemand a connu sa meilleure campagne de tous les temps et a dirigé l’équipe du Bayern à la fois offensivement et défensivement. L’impact de Müller sur le jeu du Bayern était apparent dans la plupart des mouvements et schémas offensifs et il a vraiment agi comme le ciment de toute l’équipe. En tant que bras droit de Hansi Flick, Müller n’a jamais eu un impact aussi étonnant sur le jeu du Bayern qu’en 2020/2021. De plus, contrairement à Joshua Kimmich qui a chuté massivement après sa blessure, Müller a été complètement constant tout au long de la saison.

Sondage

Répartition des séries BFW : le milieu de terrain le plus remarquable du Bayern Munich

41%

Josué Kimmich (17 voix)

36%

Thomas Muller (15 voix)

0%

Corentin Tolisso (0 votes) 41 votes au total Votez maintenant