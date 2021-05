«Repas de joie» pour les enfants sans-abri! The Burger Company India lance une initiative lors de la deuxième vague de Covid-19

Au cours des 7 premiers jours de cette initiative «MEALOFJOY», l’entreprise a servi plus de 5000 repas. (Source de la photo: The Burger Company India, page Facebook)

COVID-19 deuxième vague: «Meal of Joy» pour les enfants sans-abri! Avec la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, le sort de ceux qui ont perdu leurs proches et sont en deuil ne peut être décrit avec des mots. La situation des enfants sans-abri qui n’ont ni logement ni nourriture pour vivre est bien pire. Ce sont des tragédies réelles qui sont pour la plupart laissées sans surveillance à moins que des initiatives ne soient prises sur le terrain pour y faire face et y faire face.

Notamment, The Burger Company India a pris une initiative notable pour nourrir gratuitement les enfants sans abri et pour atteindre le plus grand nombre possible d’enfants vivant dans la rue. Au cours des 7 premiers jours de cette initiative «MEALOFJOY», l’entreprise a servi plus de 5000 repas. Dans les prochains jours, leur objectif est de nourrir au moins 1500 enfants par jour.

Neelam Singh, fondateur de The Burger Company India, a déclaré à Financial Express Online: «En ces temps difficiles, presque tout le monde est touché. Alors que la plupart d’entre nous sont capables de prendre soin de nous et de nos familles, il y a des enfants sans-abri qui dépendent de nous pour les nourrir tous les jours. La plupart d’entre nous étant confinés chez nous, ces enfants sont contraints de ne pas avoir de nourriture pour survivre. Considérant la même chose, The Burger Company, l’Inde a pris une initiative pour aider et nourrir gratuitement certains de ces enfants. Actuellement, nous avons plus de 20 points de vente à travers le pays et, dans le cadre de cette initiative, nous essayons d’aider au moins 50 enfants à moins de 5 km de chaque point de vente. En faisant cela, nous sommes en mesure de nourrir 800 à 1 000 enfants chaque jour. Toute l’initiative est financée par la famille The Burger Company, nous contactons les gens pour simplement nous faire savoir s’ils repèrent de tels enfants qui ont besoin d’être nourris.

Une telle initiative pose naturellement un défi logistique. Comment l’équipe identifie-t-elle les enfants et quelle est leur méthodologie pour fournir ces repas gratuits?

«Notre équipe continue personnellement d’explorer les environs pour trouver de tels enfants. Nous n’allons dans aucun refuge, nous nourrissons des enfants sans abri qui sont là-bas sur les routes. Notre équipe priorise également les détails partagés par les gens par rapport à notre WhatsApp ou à nos DM sur les réseaux sociaux. Jusqu’à présent, nous n’avons pas ressenti le besoin d’authentification pour cela, mais si nécessaire, nous prendrons diverses mesures pour garantir la même chose. C’est vraiment bon de nourrir ces enfants sans abri. La joie que nous voyons dans leurs yeux pendant qu’ils apprécient la nourriture est exceptionnelle et nous avons donc nommé l’Initiative #MealofJoy. Nous servons des sandwichs au blé entier, des hamburgers et des milkshakes à base de lait à 100% », informe Neelam Singh.

Qualifiant l’initiative de «repas de joie», cette initiative a déjà été déployée à Delhi, Gurgaon, Noida, Ghaziabad, Faridabad, Chandigarh, Udaipur, Meerut, Roorkee et Dehradun.

La société exhorte également les gens à leur envoyer un message directement ou à les taguer sur les réseaux sociaux avec des détails sur les enfants vivant dans la rue. Avec des informations en temps réel, leurs équipes peuvent atteindre ces enfants et leur servir un «MEALOFJOY» gratuitement.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.