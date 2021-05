Repêchage de la NFL 2021: 4 équipes ont eu de bons repêchages, 2 équipes ont eu de mauvais repêchages

Le week-end le plus long de la NFL est terminé et la ligue est donc très différente. Dans l’ensemble, le repêchage de la NFL 2021 était le rêve d’un éclaireur de fauteuil. Ce qui manquait à la classe en talent de superstar haut de gamme et sûr, il l’a plus que compensé par un groupe de joueurs profonds et variés avec le potentiel d’être des débutants moyens à grands.

Nous avons déjà récapitulé les gagnants et les perdants après la première nuit, mais avec les sept tours dans les livres, les choses semblent très, très différentes. Certaines des équipes qui l’ont tué au premier tour ont considérablement chuté lorsque la poussière est retombée, tandis que d’autres qui ont pris des décisions douteuses lors de la soirée d’ouverture se sont retrouvées avec des classes de monstres avec des années de potentiel de tonalité. Ensuite, il y a les Texans, qui, je dirais, ont fait de leur mieux, mais je ne suis pas sûr qu’ils aient fait de leur mieux.

Vainqueur: Carolina Panthers



Rd 1: Jaycee Horn, CB, Caroline du Sud

Route 2: Terrance Marshall, WR, LSU

Manche 3: Brady Christensen, OT, BYU

Rd 3: Tommy Tremble, TE, Notre Dame

Rd 4: Chuba Hubbard, RB, État de l’Oklahoma

Rd 5: Daviyon Nixon, DT, Iowa

Manche 5: Keith Taylor, CB, Washington

Route 6: Deonte Brown, OG, Alabama

Manche 6: Shi Smith, WR, Caroline du Sud

Rd 6: Thomas Fletcher, LS, Alabama

Manche 7: Phil Hoskins, DT, Kentucky

J’ai été extrêmement critique de la décision de Carolina le premier soir de prendre Jaycee Horn. Cela n’avait rien à voir avec Horn le joueur, qui fera la différence au coin. C’était plus que je sentais que la prise de décision était résignée et sans inspiration à un moment où l’équipe avait besoin de faire sensation.

Ce qui a suivi les deuxième et troisième jours était une masterclass en rédaction. Le directeur général de première année, Scott Fitterer, avait une compréhension innée des faiblesses de son équipe et a travaillé tout le week-end pour échanger et amasser plus de capital, tout en attirant de nombreux joueurs avec un potentiel de départ. Dans l’isolement, aucun choix n’a sauté de l’écran, mais dans l’ensemble, la classe a comblé chacun des besoins de l’équipe, sans se sentir à aucun moment où ils ont vraiment réussi à combler une lacune.

Les Panthers sont entrés dans le repêchage avec sept sélections. Ils ont terminé avec 11 sélections, tout en encaissant un choix de quatrième ronde en 2022 des Texans. Ceci est important, car en échangeant Teddy Bridgewater contre un 6e rond cette année, et en obtenant un futur quatrième de Houston, Fitterer a atténué la majorité du commerce de Sam Darnold. Le seul choix qui reste en suspens est un choix de deuxième tour en 2022 qu’ils doivent aux Jets sur la balance du commerce.

Que vous croyiez en Darnold ou non, cela n’a pas d’importance. Les Panthers le font, et ils se sont manifestés en l’entourant de toutes les occasions de réussir la saison. Si Terrance Marshall peut rester en bonne santé, il formera un formidable corps de réception avec deux rattrapeurs de passes de 1000 verges en DJ Moore et Robby Anderson, une ligne offensive fragile manquant de profondeur a maintenant deux joueurs en rotation qui peuvent se développer en partants. Tommy Tremble est l’un des meilleurs bloqueurs de passes serrées dans le repêchage, et Chuba Howard soulagera Christian McCaffery.

Faire tout cela en attaque, tout en réorganisant le secondaire avec deux virages et en ajoutant de la profondeur de ligne défensive est tout simplement époustouflant. Fitterer a établi le record de la franchise Panthers pour les échanges du jour du repêchage sa toute première année sur la sellette, et le front office de la Caroline doit être ravi de ce qu’il a remporté.

Perdant: Houston Texans

Route 3: Davis Mills, QB, Stanford

Manche 3: Nico Collins, WR, Michigan

Manche 5: Brevin Jordan, TE, Miami

Manche 5: Garrett Wallow, LB, TCU

Route 6: Roy Lopez, DT, Arizona

Ce projet, tout comme toutes les décisions de Houston de l’année dernière, n’a tout simplement aucun sens. Les Texans étaient dans une très très mauvaise position après avoir échangé DeAndre Hopkins et l’avoir remplacé par Kenny Stills, les laissant presque sans capital de repêchage.

La chose intelligente à faire dans ce cas est d’accepter que les choses vont mal, de réduire vos pertes et de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour échanger et amasser plus de choix. C’était un brouillon vraiment profond après tout, et les Texans avaient besoin d’aide à de nombreux postes.

Au lieu de cela, Houston a fait le contraire. Ils ont négocié comme s’il y avait une perspective absolue à ne pas manquer sur le conseil, non seulement en perdant une grande partie de leur classe en déclin, mais en abandonnant les actifs futurs. Contraints de dépenser leur premier choix sur un quart-arrière à cause de Deshaun Watson, les Texans ont suivi avec Nico Collins, qui a sous-performé pendant une grande partie de sa carrière universitaire et dont la sélection équivaut à une poignée de haricots magiques.

Je ne pense pas qu’aucun de ces choix ne rende l’équipe meilleure, et si vous acceptez, vous devez passer à un nouveau QB alors pourquoi passer un troisième tour maintenant, au lieu d’attendre un an, en sachant que votre poubelle tire une équipe choisira le top 5?

Gagnant: Chicago Bears



Route 1: Justin Fields, QB, État de l’Ohio

Rd 2: Teven Jenkins, OT, État de l’Oklahoma

Manche 5: Larry Borom, OG, Missouri

Route 6: Khalil Herbert, RB, Virginia Teck

Manche 6: Dazz Newsome, WR, Caroline du Nord

Rd 6: Thomas Graham Jr, CB, Oregon

Rd 7: Khyisis Tonga, DT, BYU

C’était une équipe éliminatoire en 2020. Ne l’oubliez pas. Chicago a fait les séries éliminatoires malgré son jeu de quart-arrière, sur le dos d’une défense stellaire. Il aurait été facile de s’asseoir et d’apporter des améliorations progressives, mais au lieu de cela, les Bears ont pris de gros risques – et j’adore ça.

Maintenant, une partie de ce lancer de dés est incontestablement due au fait que le siège de Matt Nagy devient de plus en plus chaud à l’entraîneur et que Ryan Pace a été fortement critiqué pour ses choix de premier tour, mais il a absolument tué ce repêchage. Dépenser cinq choix consécutifs en attaque était absolument la bonne décision, et que Fields commence immédiatement, ou siégera de préférence pendant un an, chaque fois qu’il est prêt à entrer dans l’équipe, il y a deux joueurs de ligne offensive de premier plan à Teven Jenkins et Larry Borom.

Je pense aussi que Dazz Newsome a le potentiel de surprendre et a été un excellent pick-up de fin de ronde en attaque. C’est un projet à coup sûr, mais il a le temps de grandir.

Dans l’ensemble, j’adore les ébauches qui montrent qu’une équipe comprend son lot et ce qui doit arriver pour faire un pas en avant. Les Bears avaient besoin de faire des éclaboussures en attaque alors que leur défense était toujours dominante, et l’ont fait. Allen Robinson adorera avoir Justin Fields à lui lancer, et je pense que Fields était un tel vol qu’il aurait été presque impossible d’avoir un mauvais repêchage après cela.

Bravo Chicago, vous l’avez fait.

Perdant: Cowboys de Dallas



Route 1: Micah Parsons, LB, État de Penn

Rd 2: Kelvin Joseph, CB, Kentucky

Rd 3: Osa Odighizuwa, DT, UCLA

Rd 3: Nashon Wright, CB, État de l’Oregon

Manche 3: Chauncey Golston, DE, Iowa

Rd 4: Jabril Cox, LB, LSU

Manche 4: Josh Ball, OT, Marshall

Manche 5: Simi Fehoko, WR, Stanford

Route 6: Quinton Bohanna, DT, Kentucky

Manche 6: Israel Mukuamu, CB, Caroline du Sud

Rd 7: Matt Farniok, G, Nebraska

La sagesse conventionnelle dit qu’un écrivain devrait toujours donner une note élevée à un repêchage des Cowboys, car c’est ainsi que vous obtenez ces jolies parts – mais je me fichais vraiment de ce que Dallas a fait tout au long du repêchage.

L’équipe n’a pas fait assez pour aider Dak Prescott sur la ligne offensive, attendant le quatrième tour pour obtenir l’un des deux joueurs de ligne offensive de cette classe. Oui, les Cowboys avaient également besoin de beaucoup d’aide en défense, mais chacun de leurs choix après Parsons ressemblait à une portée basée sur le tableau.

L’ensemble de la stratégie semblait un peu statique. Comme si la salle de guerre avait une poignée de noms qu’ils voulaient obtenir, sans se soucier vraiment de la façon dont le projet se déroulait autour d’elle. De plus, permettre aux Eagles de se négocier pour une valeur extrêmement juste afin qu’ils puissent prendre DeVonta Smith était beaucoup trop généreux pour un rival de division.

Vainqueur: Minnesota Vikings



Manche 1: Christian Darrisaw, ergothérapeute, Virginia Tech

Manche 3: Kellen Mond, QB, Texas A&M

Rd 3: Chazz Surratt, LB, Caroline du Nord

Manche 3: Wyatt Davis, G, État de l’Ohio

Manche 3: Patrick Jones II, DE, Pittsburgh

Rd 4: Kene Nwangwu, RB, État de l’Iowa

Rd 5: Ihmir Smith-Marsette, WR, Iowa

Route 5: Zach Davidson, TE, Michigan central

Manche 6: Jaylen Twyman, DT, Pittsburgh

Ce projet était vraiment accroché à un tranchant de couteau dès le premier tour, mais le mérite du Minnesota pour avoir vraiment une bonne adhérence sur la direction du projet et se mettre devant lui. Je pense que cela aurait été un choix judicieux et solide pour les Vikings d’avoir pris Darrisaw au n ° 14, mais échanger, ajouter plus de choix et toujours le ramener au n ° 23 était brillant.

Cet accord a permis à la salle d’équipe de jouer plus tard. Prendre Kellen Mond était un choix judicieux dans le troisième, étant vraiment le dernier des quarts avec un potentiel de la NFL, et il y a une chance ici qu’il puisse devenir un démarreur de la NFL, en particulier dans une situation où il n’a pas besoin de commencer tout de suite.

Si je devais pinailler, je pense que c’est dommage que le Minnesota n’ait pas fait plus pour aider sa ligne défensive plus tôt dans le repêchage, mais obtenir deux partants de la ligne offensive à Darrisaw et Wyatt Davis a été une course incroyable. Le reste des choix était vraiment juste de la sauce.

Vainqueur: Cleveland Browns



Rd 1: Greg Newsome II, CB, Nord-Ouest

Rd 2: Jeremiah Owusu-Koramoah, LB, Notre Dame

Manche 3: Anthony Schwartz, WR, Auburn

Manche 4: James Hudson, OT, Cincinnati

Rd 4: Tommy Togial, DT, État de l’Ohio

Manche 5: Tony Fields II, LB, Virginie-Occidentale

Manche 5: Richard LeCounte III, S, Géorgie

Rd 6: Demetric Felton, WR, UCLA

Les choix de profondeur sont tous très bien ici, mais ce qui fait de ce repêchage un coup de circuit, ce sont ces deux premiers choix. Bien sûr, Greg Newsome II était peut-être l’un des coins les plus éloignés de l’élite, mais il était un choix intelligent et sensé au 26e rang.

C’est vraiment incroyable d’obtenir Owusu-Koramoah au n ° 52. Je comprends pourquoi il est tombé, et ce n’est pas pour le talent – c’est à cause d’un manque d’imagination. Un secondeur hybride / sécurité, je pense que beaucoup d’équipes ont été effrayées par le travail qu’il faudrait pour en faire une arme défensive dans leurs stratagèmes. Les Browns ont eu le cran de dire «cet enfant est incroyable, nous allons travailler le reste.»

J’ai mentionné plus tôt qu’il s’agissait d’un projet profond qui était mince avec le talent de superstar haut de gamme, eh bien, Cleveland a peut-être trouvé un moyen de débarquer deux futurs joueurs du Pro Bowl dans les deux premiers tours. Quand des choses comme ça se produisent, vous ne cherchez pas seulement à gagner un repêchage, mais à gagner des matchs éliminatoires – et c’était déjà une équipe éliminatoire.

Mentions honorables

Chargeurs de Los Angeles, Giants de New York, Eagles de Philadelphie, Falcons d’Atlanta

Mentions déshonorantes

Las Vegas Raiders, Seattle Seahawks, Jets de New York