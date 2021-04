Repêchage de la NFL 2021: repêchage simulé des écrivains de SB Nation

Ecoutez, nous savons tous que Trevor Lawrence va aux Jaguars au n ° 1, non? Mais cela ne signifie pas que le repêchage 2021 ne sera pas un thriller.

Les meilleurs quarts disponibles sont tous des changeurs de jeu potentiels, et personne n’est entièrement sûr de ce qui se passera après que l’ancien quart-arrière de Clemson ait atterri à Jacksonville avec le premier choix. Le lien entre l’ancien quart-arrière de BYU Zach Wilson et les Jets semble assez fort, et ils sont fondamentalement garantis d’attraper un quart-arrière après avoir échangé Sam Darnold aux Panthers de la Caroline. Mais ils pourraient faire bouger les choses et attraper Justin Fields de l’État de l’Ohio, Trey Lance de l’État du Dakota du Nord, ou même tirer un peu d’étourdissement et aller avec Mac Jones de l’Alabama à la place.

Même chose avec les Niners. Ils ont réussi un échange massif pour se hisser à la troisième place, abandonnant des tonnes de capital de traite dans le processus. En règle générale, les équipes n’abandonnent pas beaucoup si elles ne progressent pas pour un joueur qui, selon elles, peut être un quart-arrière de franchise à long terme. Ils ont été liés à Fields et à Jones, et même si je soupçonne que le choix sera Fields, qui sait? Kyle Shanahan et John Lynch rêvent peut-être du chaos qu’ils pourraient causer en plaçant l’ancien ailier serré de Floride Kyle Pitts sur le terrain avec l’ailier serré George Kittle.

Les Falcons sont également un vrai mystère au n ° 4. Selon certaines rumeurs, ils envisagent les meilleurs espoirs de quart-arrière – ce n’est pas une idée terrible, étant donné que Matt Ryan a presque 36 ans – mais le contrat de Ryan le rend trop cher à couper pour un an ou deux. Si les Falcons prennent un quart-arrière, ce sera probablement un joueur qui pourrait bénéficier de l’apprentissage derrière le MVP 2016 pendant un an ou deux. Peut-être décident-ils d’attraper un meneur de jeu majeur comme Pitts, ou peut-être qu’ils échangent et rassemblent plus de choix pour consolider certains des nombreux points faibles de la liste.

Cela ne devient pas beaucoup plus clair à partir de là. Il y a beaucoup d’excellents joueurs disponibles, et chaque équipe a des besoins divers à combler.

Nous n’aurons aucune idée de la façon dont le premier tour, au-delà du tout premier choix, se déroulera jusqu’à ce que tout soit dit et fait le premier jour du repêchage de la NFL, mais cela ne nous empêchera pas de vous donner nos meilleures suppositions. Bienvenue à la 15e ébauche annuelle des écrivains SB Nation.

Résultats

Jaguars de Jacksonville: Trevor Lawrence, QB, Clemson New York Jets: Zach Wilson, QB, BYU San Fransisco 49ers: Justin Fields, QB, Ohio State Atlanta Falcons: Trey Lance, QB, North Dakota State Cincinnati Bengals: Ja’Marr Chase, WR , LSU Miami Dolphins: Kyle Pitts, TE, Florida Detroit Lions: Penei Sewell, OT, Oregon Carolina Panthers: Rashawn Slater, OT, Northwestern Denver Broncos: Micah Parsons, LB, Penn State Dallas Cowboys: Patrick Surtain II, CB, Alabama Nouveau York Giants: Jaylen Waddle, WR, Alabama Philadelphia Eagles: DeVonta Smith, WR, Alabama Los Angeles Chargers: Jaycee Horn, CB, Caroline du Sud Minnesota Vikings: Christian Darrisaw, OT, Virginia Tech New England Patriots: Mac Jones, QB, Alabama Arizona Cardinaux: Jaelan Phillips, EDGE, Miami Las Vegas Raiders: Alijah Vera-Tucker, OL, USC Miami Dolphins: Najee Harris, RB, Alabama Washington Football Équipe: Jamin Davis, LB, Kentucky Chicago Bears: Teven Jenkins, OT, Oklahoma State Indianapolis Colts: Kwity Paye, DE, Michigan Tennessee Titans: Rashod Bateman, WR, Minnesota New York Jets: Caleb Farley, CB, Virginia Tech Pittsburgh Steelers: Zaven Collins, LB, Tulsa