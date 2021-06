Repêchage: les Detroit Pistons choisiront le n ° 1 et les Houston Rockets n ° 2

in

Hier, la loterie de la NBA Draft 2021 et sera le Pistons de Détroit ceux qui auront la chance de choisir le premier choix. C’est Ben Wallace, qui a été sélectionné cette année pour le Hall of Fame, qui a reçu la nouvelle au nom des Pistons. ‘Big Ben’ l’a célébré avec style devant l’écran. Juste avant de cesser de voir Hakeem Olajuwon, représentant de Houston Rockets, qui sera choisi en deuxième position. Le troisième choix sera pour Les Cavaliers de Cleveland et la chambre pour Rapaces de Toronto.

Les 4 meilleurs choix de la #NBADraftLottery 2021 présenté par State Farm. pic.twitter.com/YDUWROPZ0L – NBA (@NBA) 23 juin 2021

Ils complètent le top 10 des choix de repêchage Orlando Magic (5e), ​​Oklahomta City Thunder (6e), Golden State Warriors (7e après avoir reçu l’élection des Wolves), encore une fois Orlando Magic (8e via Chicago), Sacramento Kings (9e) et les pélicans de la Nouvelle-Orléans (10e).

Le reste jusqu’à la fin du premier tour du repêchage est pour Charlotte Hornets (11e), San Antonio Spurs (12e), Indiana Pacers (13e) et encore Golden State Warriors (14e).

Ainsi, les Magic et les Warriors ont deux choix dans une draft qui semble historique de par la qualité des joueurs qui peuvent arriver.

Joie à Détroit

Logiquement, les Pistons sont ravis d’avoir le premier choix de la saison. Ils n’avaient pas le premier choix à leur disposition depuis qu’ils ont élu Bob Lanier en 1970.

Telles étaient les impressions du directeur général de Pistons Troy Weaver : « Nous devons évidemment ajouter un autre attaquant pour terminer la restructuration de l’équipe. Nous sommes ravis d’occuper ce poste. Nous avons maintenant beaucoup de travail à faire.