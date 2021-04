Repêchage simulé de la NFL 2021: les Broncos sélectionnent le LB Micah Parsons, Penn State, au 9e rang

J’ai sélectionné le secondeur de Penn State Micah Parsons avec la neuvième sélection au total pour les Broncos de Denver dans le repêchage simulé de la NFL 2021 de la Nation SB.

Ce scénario a fini par être le pire des cas pour les Broncos de Denver à mon avis. Justin Fields et Trey Lance étaient tous deux hors du tableau, ce qui a laissé Mac Jones de l’Alabama pour moi à la neuvième place du classement général. J’ai décidé de passer sur Jones parce que je ne pense pas qu’il soit digne de ce genre de sélection. Avec les quarts hors du plateau, j’ai jeté mon dévolu sur les plaqués offensifs. Malheureusement, Penei Sewell et Rashawn Slater sont allés aux deux sélections avant les Broncos. L’ailier serré Kyle Pitts étant également absent du tableau, cela n’a pas laissé grand-chose aux Broncos.

Mon point de vue lorsque le choix a été fait:

Mac Jones n’est pas fait pour moi et je préfère lancer les dés sur le développement de Drew Lock que de prendre un talent de deuxième tour à QB à mon avis à la neuvième place du classement général. Idéalement, les Broncos échangeraient ici avec les quatre premiers quarts et les deux meilleurs plaqués offensifs hors du tableau. J’ai donc les Broncos avec le meilleur joueur défensif ici à Micah Parsons. L’entraîneur-chef Vic Fangio aime les secondeurs talentueux comme Parsons, et il sera la cerise sur le gâteau de ce qui semble être une défense des Denver Broncos remaniée sur papier. Parsons a des trucs fragmentaires hors du terrain qui doivent être vérifiés, mais si tout est acceptable, je pense que cela pourrait être un bon choix pour les Broncos.

J’étais coincé entre le demi de coin Patrick Surtain et le secondeur Micah Parsons. Le cornerback n’étant pas un besoin immédiat et qui pourrait être facilement traité plus tard dans le repêchage, je suis allé avec Parsons parce qu’il aurait probablement un impact instantané sur la défense des Broncos. Cependant, si les échanges étaient autorisés, les Broncos reviendraient dans ce scénario. Prendre un secondeur hors du ballon au neuvième rang n’est pas une grande valeur, mais c’était le meilleur choix pour les Broncos dans les circonstances.

Parson’s apporterait un jeu explosif à la défense des Broncos et aurait le potentiel de devenir un meilleur secondeur de la ligue sous Vic Fangio. Sa couverture a besoin d’un peu de travail, mais sa capacité dans tous les autres aspects du jeu ferait de lui un lanceur d’impact instantané pour la défense des Broncos.

