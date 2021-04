Repêchage simulé de la NFL 2021: les ours choisissent la Géorgie OLB Azeez Ojulari au 26e rang

C’est un sentiment différent à Cleveland cette année, alors que les Browns sont au 26e rang après avoir eu leur première saison en séries éliminatoires depuis 2002. La plupart du succès de l’équipe en 2020 a été mis en évidence par le jeu de l’offensive, qui est empilé de de haut en bas. L’équipe compte cinq joueurs de ligne offensifs supérieurs à la moyenne, deux demi-offensifs qui peuvent jouer à un calibre All-Pro, trois bouts serrés dans lesquels ils ont des investissements importants, deux anciens receveurs du Pro Bowl et un quart-arrière de la franchise. À moins que l’équipe ne veuille envisager d’améliorer son receveur n ° 3, il n’y a aucun moyen pour le GM Andrew Berry de sélectionner un joueur du côté offensif du ballon au premier tour.

La défense sera assurément la voie empruntée par Cleveland au premier tour, et ils pourraient vraiment aller dans n’importe quelle direction: la ligne défensive, le secondeur, le cornerback et la sécurité pourraient tous utiliser d’autres améliorations. L’équipe a pris des mesures en agence libre pour s’attaquer au secondaire en signant deux agents libres: le gardien John Johnson et le demi de coin Troy Hill. Le choix de deuxième tour de l’année dernière, la sécurité Grant Delpit, espère jouer en 2021 après avoir raté toute sa saison recrue avec un Achille déchiré. Greedy Williams a également raté toute la saison dernière en raison d’une blessure à l’épaule et devrait revenir au cornerback.

Avoir quatre «nouveaux» joueurs déjà pris en compte dans le secondaire devrait inciter Berry à regarder les sept premiers lors du repêchage. Cleveland a signé l’ailier défensif Jadeveon Clowney pour un contrat d’un an et 8 millions de dollars pour compléter l’ailier défensif Myles Garrett, mais cela représente une solution à court terme. Cleveland doit penser à maintenir sa course de passes face à Garrett à long terme, et il se trouve que le coureur de pointe de la classe de cette année est toujours disponible avec ce choix: Azeez Ojulari de Géorgie.

Azeez Ojulari et sa coupe pour les Browns

L’année dernière, Ojulari a mené la SEC dans les sacs, les plaqués pour pertes et les échappés forcés. Pro Football Focus lui a attribué une note de 91,7 en 2020, ce qui était le plus élevé parmi les joueurs de pointe. PFF l’a également crédité d’être le plus puissant qui utilisait ses mains mieux que quiconque dans sa classe, comme le montre ce point culminant de trois clips:

À 6’2, 249 livres, il est un peu sous-dimensionné pour votre rusher prototypique. Bien que sa vitesse de descente soit impressionnante, elle pourrait également être utilisée contre lui à moins qu’il n’ajoute plus de polyvalence à son répertoire. Les quarts mobiles pourraient être enclins à décoller ou à intensifier s’ils savent qu’il n’est qu’une menace pour se précipiter sur le terrain. L’avantage que Cleveland a en développant Ojulari, cependant, est ce tandem de Garrett et Clowney.

Cleveland a abandonné ses deux plaqués défensifs de départ il y a un an. Au lieu de cela, ils ont signé un contrat d’un an avec Malik Jackson et espèrent également obtenir une production d’Andrew Billings. Cependant, on pense également que Clowney pourrait voir des représentants à l’intérieur – et c’est quelque chose que Garrett a fait parfois aussi. Avoir la flexibilité de déplacer ces gars-là obligera déjà les lignes offensives des équipes adverses à choisir qui ils vont doubler l’équipe. Et si toute leur attention est concentrée sur Garrett et Clowney, c’est là que l’équipe pourrait prospérer grâce à la vitesse d’Ojulari, lui permettant presque de devenir un coureur libre pour faire des ravages sur les quarts adverses.

Dane Brugler de . projette Ojulari d’être «une version plus jeune de Yannick Ngakoue» et le qualifie «d’athlète instinctif et explosif avec les compétences en virage plongeant et déchirant et la polyvalence des plans pour devenir un passeur de passes de la NFL.»

Si Ojulari n’est pas disponible, je pense toujours qu’il y a une forte probabilité que l’équipe cherche à sélectionner un autre joueur de bord, les besoins alternatifs étant un plaqueur défensif ou un secondeur.

Meilleurs prospects restants:

Travis Etienne, RB, Clemson Terrace Marshall Jr., WR, LSU Kadarius Toney, WR, Floride Gregory Rousseau, EDGE, Miami Greg Newsome Jr., CB, Northwestern