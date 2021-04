Repêchage simulé de la NFL 2021: les Steelers choisissent Tulsa LB Zaven Collins au n ° 24

Les Steelers de Pittsburgh arrivent dans le repêchage 2021 avec certains besoins à combler, en particulier le long des tranchées. Les Steelers peuvent certainement utiliser de l’aide le long de la ligne offensive, en particulier au tacle et au centre, mais avec la sortie de Bud Dupree et Ola Adeniyi, ils pourraient également utiliser la profondeur et le talent à EDGE.

Cependant, à l’endroit où ils se trouvent actuellement dans le projet, ils n’auraient pas tort de choisir BPA dans ce scénario, et c’est exactement ce que Behind the Steel Curtain a décidé de faire au n ° 24.

Avec le 24e choix au repêchage de la NFL 2021, les Steelers de Pittsburgh sélectionnent….

Zaven Collins, LB, Tulsa

De Jeff Hartman à Derrière le rideau d’acier:

Les Steelers de Pittsburgh ont besoin d’aide du côté offensif du ballon, en particulier sur la ligne offensive, mais il y a des perspectives que vous ne pouvez tout simplement pas laisser passer. Collins est l’une de ces perspectives. Collins sera déployé en tant que secondeur hybride capable de tout faire. Il peut jouer à l’intérieur aux côtés de Devin Bush, et peut même fléchir vers l’extérieur pour faire pression sur le quart-arrière. Un défenseur comme Collins rendra la perte de Bud Dupree moins douloureuse, mais ajoutera également un élément à la défense, la défense déjà solide des Steelers, encore meilleure. En plus de cela, Collins est le type de joueur qui peut aider la défense dès le premier jour, et un joueur à impact immédiat est exactement ce dont les Steelers avaient besoin de leur choix de première ronde. Avec le dynamique Collins, les Steelers porteront leur attention sur les besoins offensifs lors des prochains tours. Recherchez les Steelers pour jouer sur un centre, un demi offensif et des plaqués au milieu du repêchage pour, espérons-le, compléter une formidable classe de repêchage 2021.

Zaven Collins est un secondeur grand, puissant et très athlétique avec tous les instincts et l’intelligence que vous voulez chez un joueur. À 6’5 et ​​259 livres, la portée et la mobilité latérale que Collins affiche sur le terrain sont assez étonnantes. Collins sait également utiliser sa taille et sa longueur car il a un large rayon de tacle et est un finisseur cohérent. D’un point de vue mental, Collins traite et diagnostique également rapidement les choses devant lui et se ferme rapidement pour combler ses lacunes dans le jeu de course.

Pour un homme de sa taille, Zaven Collins se déplace étonnamment bien dans l’espace et a certainement des capacités de couverture. Collins montre une bonne conscience de la couverture de zone, et il a des capacités de couverture d’homme avec son athlétisme, sa vitesse et sa longueur pour affronter les bouts serrés et les demi-coureurs si nécessaire. Ce qui est le plus amusant chez un joueur comme Collins, c’est que même s’il est discipliné dans ses courses et qu’il a quelques côtelettes de couverture, il peut également être utilisé dans des situations de passe précipitée. Compte tenu de la situation EDGE que les Steelers ont actuellement sur la liste, Collins peut prendre des clichés qui sortent du bord en cas de besoin.

Zaven Collins peut être un meneur de jeu polyvalent pour les Steelers sur une défense déjà bonne. Il était un meneur de jeu constant pour les Golden Hurricanes et ne faisait que s’améliorer au fur et à mesure que sa carrière progressait.

Collins n’est pas un rusher poli et devra travailler à utiliser davantage ses mains lors de la prise de blocs, mais il n’y a pas de limites à ce qu’il peut faire. Même si Collins a été considéré comme un secondeur hors du ballon, il projette d’être tout ce dont les Steelers ont besoin pour être en défense. Oui, ce gamin est juste si talentueux.

Meilleurs prospects restants:

Travis Etienne, RB, Clemson Terrace Marshall Jr., WR, LSU Kadarius Toney, WR, Floride Gregory Rousseau, EDGE, Miami Greg Newsome Jr., CB, Northwestern