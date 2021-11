Repenser l’avenir des espaces de travail dans le monde post-Covid

Le facteur le plus important qu’une organisation attend avec impatience en ces temps est la flexibilité qui peut lui être offerte.

Après Covid, toutes les opérations des organisations dans le monde ont été les plus touchées. Le plus grand défi auquel la direction était confrontée était la « continuité des activités ». Ce qui signifiait gérer une entreprise rentable, maintenir les opérations commerciales et les communications à partir d’un environnement virtuel que la pandémie rendait nécessaire. Un changement de paradigme était en cours et les individus comme les organisations réfléchissaient à l’avenir du travail et des espaces de travail.

Les nouvelles méthodes de travail ont commencé à devenir courantes, car il semblait peu probable que les organisations assistent à un «retour au bureau» complet. Avec la technologie en main et les centres d’affaires à portée de main, la réponse était assez claire. Une perturbation avait commencé à se produire, les organisations ont commencé à migrer vers des espaces de bureaux équipés qui étaient les mieux adaptés en raison de leur flexibilité pour monter ou descendre en gamme, des conditions de location plus faciles et une disponibilité immédiate.

En passant, non seulement les organisations ont pu réduire leurs frais immobiliers et leurs frais généraux, mais elles ont également pu s’étendre à des emplacements multiples et distribués, ce qui leur a permis une meilleure portée. Les employés ont également la possibilité de travailler à partir du lieu de leur choix, de bénéficier d’un temps de déplacement réduit et de frais de déplacement moindres avec un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Avec la montée de l’esprit d’entreprise, les agences-boutiques, les startups et la réévaluation des entreprises par les entreprises existantes ont augmenté la demande d’espaces de travail flexibles/hybrides et les bureaux de catégorie A ont connu une augmentation de la traction des entreprises, des géants de l’informatique, de BFSI et d’autres. L’adoption de la technologie et l’offre d’expériences sur mesure aux utilisateurs ont commencé à avoir un effet multiplicateur sur la demande.

Les organisations ont commencé à rechercher des moyens de maximiser l’expérience de marque des clients. Le déblocage des marchés et le retour de la confiance des consommateurs ont donné le ton de la croissance et aucune organisation ne voulait perdre sur ce front. La demande d’espaces de bureaux mieux équipés et à la pointe de la technologie s’est accélérée. Chaque client voulait cet avantage supplémentaire et un espace de travail plus intelligent et flexible.

Les fournisseurs de bureaux équipés ont commencé à travailler sur ce front et ont fait un changement de paradigme vers la refonte des espaces de bureaux avec des « offres plus intelligentes ». Jetons un coup d’œil à ce que ces futurs espaces de travail ont à offrir :

1. Flexibilité vers le haut/bas de l’échelle : Le facteur le plus important qu’une organisation attend avec impatience en ces temps est la flexibilité qui peut lui être offerte. Les fournisseurs de centres d’affaires/d’espaces de bureaux équipés comprennent bien cet aspect et offrent aux clients la possibilité d’augmenter/de réduire l’échelle selon les besoins.

2. Tech Foot Forward – La technologie a joué un rôle crucial en ces temps sans précédent. De nombreux fournisseurs d’espaces de bureaux ont compris qu’il y a un besoin considérable d’investir dans les avancées technologiques pour la sûreté et la sécurité des Clients et de leurs employés. Voici quelques implémentations proposées :

une. Serrures basées sur des applications – Toutes les suites bureautiques sont dotées de serrures basées sur des applications, de sorte qu’aucun des clients n’a besoin de toucher une clé pour ouvrir la porte. Cela augmente non seulement la sécurité, mais ajoute également à la sécurité de chaque suite.

b. Sécurité renforcée – Outre les verrous basés sur les applications, les clients attendent toujours avec impatience des couches de sécurité supplémentaires et c’est exactement ce que les centres d’affaires ont fourni. Le personnel de sécurité est déployé 24 heures sur 24 à l’extérieur des locaux du bâtiment et des caméras de vidéosurveillance haute résolution surveillent de près l’entrée du centre d’affaires et les espaces communs.

c. Activation du pare-feu – Les fournisseurs d’espace de bureau plug and play ont commencé à fournir des pare-feu afin que les clients ne rencontrent aucun problème lors de l’utilisation de leurs e-mails et de la navigation sur le net. Cette fonctionnalité s’ajoute vraiment dans une large mesure, en particulier pour les sociétés informatiques et autres multinationales qui ont un sens aigu de la sécurité.

ré. Salles basées sur les commandes vocales – Une autre grande étape franchie vers l’avancée technologique consiste à organiser des salles de conseil qui acceptent les commandes vocales. Imaginez que vous entrez dans une salle de réunion avec un de vos clients et que les lumières s’allument avec juste une commande de votre part, un impact incroyable, n’est-ce pas ?

e. Flipcharts numériques – Fini le temps où, lors d’une réunion du conseil d’administration, vous utilisiez un tableau blanc traditionnel pour expliquer vos points. L’avenir est aux paperboards numériques qui vous permettent de connecter votre ordinateur portable sans fil avec « l’écran interactif » pour faire des présentations, écrire des points et même partager les mêmes avec plusieurs publics en même temps.

3. Confidentialité des affaires – La plupart des espaces de bureau oublient de mettre l’accent sur un aspect très important qui est la « vie privée de l’entreprise ». Il n’y a que quelques centres d’affaires qui se concentrent sur ce facteur. Les cloisons de séparation sont maintenues jusqu’au plafond plutôt ouvertes, et les cloisons en verre sont également scellées avec du silicium de première qualité afin qu’aucun son ne puisse passer, préservant ainsi vos secrets commerciaux.

4. Centres sans contact – Avec des mesures prises vers des niveaux élevés de normes de service tout en gardant à l’esprit le bien-être et la sécurité des clients en priorité absolue, de nombreux centres d’affaires convertissent leurs espaces de bureau « Zero-Touch », où le client n’a pas besoin de mettre la main sur aucun point de contact critique comme : poignées, interrupteurs, etc.

5. Désinfection régulière – Les suites bureautiques plug and play et les espaces communs sont régulièrement désinfectés par brumisation à froid à l’aide de désinfectants de qualité supérieure en plus de produits chimiques de qualité industrielle par des équipes portant des combinaisons d’EPI, des écrans faciaux, des masques et des gants.

6. 100% d’équipes vaccinées – Les clients se sentent en sécurité lorsqu’ils interagissent avec des équipes entièrement vaccinées. Cela crée non seulement une aura de sécurité, mais permet également à de plus en plus d’organisations de retourner dans leurs bureaux respectifs.

Les fournisseurs d’espaces de bureaux sont désormais plus créatifs et adoptent une approche avant-gardiste pour maximiser les potentiels du marché. Ces dernières années, le segment des espaces de bureaux s’est rationalisé en fonction des tendances émergentes et des demandes de la nouvelle main-d’œuvre et a repensé les espaces de bureaux et les a rendus « prêts pour l’avenir ». Modernité, flexibilité, confort et orientation client sont les termes qui les guident, et la technologie a pris le siège du conducteur pour conduire ce changement.

(Par Vineet Taing, président, Vatika Business Centre)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.