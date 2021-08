Repenser le système scolaire K-12

Avec le lancement de la Politique nationale d’éducation (NEP) 2020, certaines personnes ont essayé de trouver des parallèles avec d’autres pays et ont mis en évidence des moyens de reproduire certaines meilleures pratiques.

Par Mala Kapoor et Naman Jain

On trouve souvent des experts et des décideurs qui mènent des discussions sur les meilleures pratiques en matière d’éducation en citant des exemples d’autres pays. Plusieurs fois, il y a une clameur pour imiter avec trop de zèle des politiques qui ont été jugées réussies dans d’autres pays sans bien saisir le contexte de leur application en Inde.

Avec le lancement de la Politique nationale d’éducation (NEP) 2020, certaines personnes ont essayé de trouver des parallèles avec d’autres pays et ont mis en évidence des moyens de reproduire certaines meilleures pratiques. Bien que le sentiment soit appréciable – après tout, l’intérêt d’appeler une meilleure pratique l’est aussi parce qu’il s’agit d’une solution reproductible et évolutive – une telle approche nécessite une combinaison de prudence et de conscience de soi.

L’Inde possède un ensemble de caractéristiques uniques qui la distinguent des autres pays (souvent, de plus petite taille et de composition différente). Bien sûr, il y a des leçons à tirer des expériences des autres, mais celles-ci ne peuvent pas être copiées aveuglément.

Le NEP est un document prospectif axé sur la fourniture d’un accès universel à une éducation de qualité pour propulser le leadership de l’Inde sur la scène mondiale en matière de croissance économique, de justice sociale et d’égalité, de progrès scientifique, d’intégration nationale et de préservation culturelle. Bien que la politique ait été saluée, c’est également un moment opportun pour tourner le regard vers l’intérieur afin d’identifier les lacunes de notre système existant afin qu’elles puissent être corrigées.

La diversité comme force : tous les quelques kilomètres, le dialecte et les habitudes alimentaires changent ; L’Inde est un creuset de cultures et toute initiative visant à imposer l’homogénéisation n’est probablement pas de bon augure.

Perfectionnement des enseignants en cours d’emploi : dans presque toutes les professions ou domaines, les employés se voient offrir des possibilités d’améliorer leurs compétences. Mais les enseignants en Inde manquent de telles avenues. Très peu ont accès à des mises à niveau éducatives ou à un groupe de soutien de pairs qui peuvent permettre l’échange d’idées. Il y a des défis infrastructurels ou administratifs sur lesquels les enseignants ont tendance à dépenser leur énergie. De nombreux enseignants sont obligés de s’appuyer sur les connaissances acquises grâce à leurs diplômes.

Connaissance approfondie de la matière : une connaissance approfondie de la matière et des capacités de réflexion de haut niveau, la capacité d’amener le monde en classe, un esprit ouvert qui peut facilement adopter de nouvelles techniques, une capacité à prendre des initiatives sont quelques-unes des exigences pour qu’un enseignant soit un futur -prêt. Malheureusement, on trouve ces éléments manquants chez de nombreux enseignants.

Le NEP est un fil de nylon entre les mains d’un homme qui aspire à devenir pêcheur. À moins qu’il ne soit doté des aptitudes et des compétences qui lui permettent de pêcher de manière autonome, il finira par naviguer dans des eaux troubles pour sauver sa propre vie plutôt que d’atteindre le rivage avec les résultats souhaités.

Nécessité de modèles d’intégration en amont et en aval : une autre lacune flagrante dans le système K-12 est que les écoles ont tendance à reconnaître la croissance de leur corps professoral sur la base de l’âge ou de l’ancienneté liée à l’expérience de travail et non des compétences mises à jour ou de la maîtrise académique ou de leur capacité à grandir en tant que pédagogue futuriste. Il en résulte une incapacité à répondre aux exigences des étudiants ainsi qu’aux besoins de l’industrie. Il est nécessaire de construire des modèles d’intégration solides où toutes les parties prenantes se réunissent pour augmenter le bassin d’enseignants.

Intégration de solutions technologiques dans la pédagogie : la pandémie a renforcé la nécessité d’adopter des solutions technologiques pour garantir l’inclusivité et minimiser la perte d’apprentissage. Mais cela ne peut être réalisé sans la coopération et le soutien des parties prenantes dans la création d’une infrastructure pouvant prendre en charge des solutions pour assurer une prestation transparente de l’apprentissage sur le dernier kilomètre.

Gestion des parties prenantes : Un autre domaine négligé est l’implication de toutes les parties prenantes dans la connexion des points pour assurer la meilleure vie scolaire possible d’un enfant. Les parents, la direction de l’école, les enseignants, les élèves, les décideurs politiques ainsi que les experts de l’industrie se réunissent rarement sous un même parapluie pour créer un édifice pour un apprentissage sain pour les enseignants et les élèves.

Absence de suivi et d’évaluation : Les failles du système actuel de tests et d’examens sont bien connues. Nous avons besoin de méthodes d’évaluation holistiques qui peuvent évaluer les aptitudes et les compétences d’un apprenant. Cultiver une approche multidisciplinaire par le biais d’initiatives de réseautage inter-écoles peut jouer un rôle essentiel dans la création d’une référence pour les tests et l’évaluation strictement basée sur les résultats. Ceci n’est possible que lorsqu’il est fait via une évaluation continue et pratique.

Pour conclure, la NEP 2020, si elle est mise en œuvre avec une intention sérieuse au niveau du sol, peut jouer un rôle essentiel pour assurer une refonte du système. Enfin, les comparaisons avec d’autres pays doivent cesser. Il est nécessaire qu’en tant que citoyens responsables, nous affichions un sentiment de foi dans la capacité de notre pays à mettre en œuvre une politique efficace. Tout ce qu’il faut, c’est le désir d’apprendre et la volonté de parcourir ce petit kilomètre supplémentaire pour bien éduquer nos générations présentes et futures.

Kapoor est fondateur et directeur principal, et Jain est expert en politique éducative et directeur, SilverLine Prestige School

